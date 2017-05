Shakira: Â«Mi trabajo ahora es el de ser madreÂ»

Después de tres años de sequía, los seguidores de Shakira están de enhorabuena ante su anunciado retorno a los escenarios con un nuevo disco, «El Dorado», metáfora de la felicidad y del reencuentro con una inspiración esquiva para quien hubo de hallar el equilibrio entre sus facetas artística y personal.

«Para mí lo primordial en mi vida es mi familia, el amor, la salud... Lo demás no tiene tanto peso, aunque adoro crear, sobre todo ahora que lo he hecho no como en otros trabajos, en los que me autoexigí demasiado. Quizás porque ser madre es ahora mi trabajo fundamental, el más duro, pero también el más satisfactorio, y entrar en el estudio se ha convertido en un hobby», relata durante una entrevista para la agencia de noticias EFE. «El Dorado es la inspiración. Me he podido reencontrar con ella cuando creía que se había escapado, cuando pensé que hacer canciones otra vez era una tarea casi imposible. Para ello, el apoyo de mi familia fue básico», comenta la colombiana.

Su primer hijo tenía un año de vida cuando la artista publicó su anterior álbum, el homónimo «Shakira» (2014), que se lanzó casi sin promoción. Ese mismo año confirmó su segundo embarazo, de forma que en apenas dos años su panorama familiar cambió radicalmente y, con él, también el musical.

«¿Componer en catalán? Cabe la posibilidad. Nunca se sabe en qué lugar voy a acabar creativamente», vaticina, después de haberse atrevido a interpretar en el pasado el clásico «Boig per tu».