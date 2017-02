Fin de semana blanco para la Familia Real

Hacía tiempo que la Familia Real no se dejaba ver en sus excursiones privadas, pero Don Felipe y Doña Letizia hicieron el pasado fin de semana una excepción y se desplazaron con sus hijas al Pirineo aragonés, donde sorprendieron con su visita a vecinos, turistas y esquiadores. El tiempo desapacible y la baja visibilidad no impidió que los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía practicaran uno de sus deportes preferidos, el esquí. No obstante, el fin de semana dio para mucho más, porque también pasearon por el casco histórico de Jaca y disfrutaron de la gastronomía local.

La excursión empezó el sábado en Jaca, donde la Familia Real paseó por el recinto histórico de la ciudad y visitó la Ciudadela que Felipe II mandó a construir para defender la frontera con Francia. Los Reyes y sus hijas almorzaron en el restaurante Las Tres Ranas de esta localidad. En este establecimiento había una mesa reservada desde hacía tiempo, pero a nombre de otras personas, por lo que la llegada de la Familia Real supuso toda una sorpresa para el propietario del restaurante y los empleados.

Sofía y Leonor durante su jornada de esquí - EFE

Allí almorzaron una sopa castellana, unos huevos rotos y una parrillada de carne, agua y un vino de Somontano, según declaró el dueño del restaurante, Javier Fernández, a «Heraldo de Aragón». «Después de la comida se han ido muy contentos y han preguntado dónde podían tomar un café y unos pastelitos», añadió al mismo medio. Por la tarde, los Reyes y sus hijas se desplazaron a Canfranc, donde cenaron y se alojaron en el Hotel Real Villa Anayet. En ambos establecimientos, los Reyes accedieron a hacerse fotos con los propietarios y empleados, que las difundieron por las redes sociales.

Los Reyes, la Princesa y la Infanta dedicaron la jornada de ayer a esquiar en la estación de Astún, donde fueron fotografiados por los numerosos medios de comunicación que se habían desplazado hasta la zona para retratarles. Don Felipe comentó que la nieve se encontraba en buenas condiciones, aunque el tiempo fuera desapacible, pero ello «no se puede elegir», agregó. «Vamos a aprovechar el día», añadió el Rey al despedirse de la prensa.

Tras hacer cola y saludar a otros esquiadores y a los empleados de la estación, los Reyes y sus hijas tomaron el telesilla para continuar con la jornada de esquí.

Otra imagen de la Familia Real en el Pirineo aragonés - EFE

Don Felipe y Doña Letizia lucían equipos de color oscuro, mientras que a la Princesa Leonor se la reconocía por los pantalones de color fucsia y a la Infanta Sofía por su equipo de color naranja. En esta excepcional jornada de esquí, en la que sólo paró de nevar durante la sesión fotográfica, la Reina demostró ante las cámaras su dominio de este deporte que empezó a practicar hace unos años.

Los Reyes regresaron ayer a Madrid, donde hoy tienen previsto entregar los premios nacionales de Innovación y Diseño en el Museo Arqueológico Regional, que se encuentra en en Alcalá de Henares.