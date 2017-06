Selena Gomez: Â«Cada uno de mis looks refleja mi estado de Ã¡nimoÂ»

Hace tiempo que dejó de ser una princesa Disney para convertirse en un auténtico icono pop de nuestro tiempo y no precisamente por sus canciones y sus papeles en series, sino por su poderosísima cuenta de Instagram. Cada palabra que pronuncia cada paso que da o cada outfit en el que se enfunda es escrutado al día por más de 122 millones de personas. Una cifra de seguidores en la red social que abruma solo con mencionarla y que la han posicionado como objeto de deseo de múltiples marcas. Ella es indiscutiblemente la favorita de los millenials, la líder de la Generación Z.

A diferencia de otros juguetes rotos de la factoría Disney, Selena Gomez (Texas, 1992) ha sabido reinventarse y levantarse de las múltiples crisis que siempre llevan aparejados los fantasmas de la fama. La joven se acaba de embarcar en un nuevo proyecto como imagen de la firma de lujo estadounidense Coach, para la que además ha diseñado una colección. «Recuerdo que cuando era pequeña mi prima Priscilla y yo ahorrábamos para comprarnos la misma cartera de Coach. Es una marca con unos valores con los que siempre me he sentido identificada. Me hicieron sentir como en familia desde el primer día». La joven confiesa que su estilo ha evolucionado a lo largo de los años, pero sin perder su toque de clasicismo. «Mi look depende del estado de ánimo en el que me encuentre, pero me encanta llevar un par de jeans y unas botas, aunque a veces me gusta darle también algún toque más divertido».

Para la nueva campaña, Selena se ha puesto ante el objetivo del prestigioso fotógrafo Steven Meisel, quien en los años 80 fue catapultado al éxito tras realizar unos retratos de Madonna. «Es una leyenda y fue un honor trabajar junto a él en una atmósfera muy relajada». La joven también destaca que uno de los momentos más reconfortantes de su colaboración con la firma fue involucrarse en varios proyectos de la Fundación, como la campaña Step Up, para inspirar a las adolescentes y orientarlas a que consigan las metas que se propongan. «Visitamos varias escuelas a principios de año y días como ese son los que explican por qué adoro mi trabajo».

Galería de imágenes

A pesar de la fascinación que ejerce sobre su público y la sobreexposición mediática, Selena ha tratado de blindar su vida personal, aunque no se lo han puesto fácil. Su noviazgo con Justin Bieber y los continuos altibajos de su relación la obligaron a convivir las 24 horas con los flashes de los paparazi. Actualmente, mantiene una relación con el cantante The Weeknd, aunque la pareja no suele prodigarse demasiado en actos público. Y es que no resulta fácil vivir a diario bajo las miradas ajenas.