Los seguidores de Tania Llasera la tildan de «mala madre»

Desde «mala madre» hasta «maltratadora». Son algunos de los más de mil comentarios que ha recibido Tania Llasera en su perfil de Instagram, concretamente en dos publicaciones con su hijo Pepe.

La presentadora muestra en sus redes sociales los aspectos más cotidianos de su vida. Sin embargo, algunas publicaciones de Tania despiertan molestia y disgusto entre sus 346 mil seguidores.

El último debate que se ha generado en su perfil de Instagram se discute si es o no buena madre por dejar llorar a su hijo en un cuarto contiguo al suyo. «Tranquilas que se queda dormido en nada. Está sobrexcitado hoy, pasado de rosca», escribía, sin ningún éxito, para calmar los ánimos.

Tania, por su parte, ha respondido a todas las críticas compartiendo otro vídeo en el que su hijo se muestra contento y muy sonriente. «Prueba de felicidad vital (después del vídeo anterior)», escribió la presentadora.

Esta no es la primera vez que Llasera es blanco de sus propios seguidores. En agosto la presentadora colgó una imagen junto a su bebé en la playa que causó grandes polémicas porque el pequeño no llevaba gorro.

«Pepe siempre va con gorro y protección solar, que se lo quite un segundo y que casualmente se le haga una foto en ese instante pasa, se publica y punto. #bastayadesacarlepuntaatodoloquepublico #unpoquitodePORFAVOR», comentó en otra foto para explicarse.

Hace unos meses Tania Llasera no podía más y estallaba en las redes sociales. Se quejaba de que todo lo que compartía en Instagram se convertía en polémica y que no paraba de recibir críticas e insultos a través de esta plataforma. «Me resulta cansino, menos mal que tengo sentido del humor a toneladas porque si no algunos ya me habríais vuelto loca», decía la presentadora.