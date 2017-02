El secreto que Nicole Kidman y Lenny Kravitz han ocultado durante aÃ±os

Nicole Kidman (49 años) acaba de sorprender a todos con la confirmación de un idilio que tuvo hace unos años. La actriz se encuentra en plena promoción de la miniserie «Big Little Lies» y en una de las entrevistas ha desvelado un gran secreto que todos desconocían.

Ha sido en la publicación «The Edit Net-a-Porter» en donde ha dado a conocer la gran revelación, debido a que una de sus compañeras de reparto en la ficción es Zoë Kravitz, hija del conocido cantante estadounidense Lenny Kravitz (52).

Al parecer, la intérprete ya conocía a Zoë, ya que estuvo a punto de casarse con el intérprete de «Are You Gonna Go My Way». «La conocía porque estuve comprometida con su padre. ¡Todo queda en familia! Me encanta Lenny. Él es un gran tipo», declara Kidman ante el asombro de todos.

Lenny Kravitz y Nicole Kidman - GTRES

No es que se desconociera que ambos estuvieron juntos, pero nunca se hizo público su intención de casarse, paso que nunca llegaron a dar porque ella no estaba lista. Fue dos años después del divorcio con Tom Cruise y la intérprete no se sentía capaz de volver a pasar por la vicaría. Se conocieron en 2003 y estuvieron juntos ese año.

Pese que ahora ella está casada con Keith Urban, ambos mantienen una estrecha relación y no se guardan ningún rencor como suele ocurrir en este tipo de situaciones.