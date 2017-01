Scarlett Johansson y Romain Dauriac reaparecen tras el anuncio de su ruptura

El pasado sábado, Scarlett Johansson subía a la tribuna de la Marcha de las Mujeres en Washington armada con un contundente discurso anti-Trump -aunque bastante más moderado que el de su compañera Madonna- y sin su anillo de casada. El miércoles, y citando fuentes cercanas a la pareja, la edición digital de la revista «People» finiquitaba el matrimonio de la actriz más taquillera del momento (en 2016, sus películas recaudaron más de 1.100 millones de euros) y el periodista francés Romain Dauriac (34), padre de su única hija, Rose Dorothy, nacida en 2014.

Según la biblia de las celebrities norteamericanas, Scarlett y Romain no conviven en el mismo domicilio desde el pasado verano y el día de la protesta ella escenificó la ruptura, aunque él se apuntara a la misma marcha. Horas después de que saltara la noticia, Johansson acudía a la inauguración que Dauriac, especialista en arte moderno, organizaba en una galería neoyorquina, donde se apresuró a posar junto a su todavía marido. Se abre así una nueva situación: viven separados, aunque bien avenidos.

La fuente citada por «People», un amigo cercano a Roman Dauriac, explicaba que «la ruptura estaba al caer. En mi opinión, Romain y Scarlett nunca han tenido sentido para mí. No son iguales. Siempre hubo algo falso en su imagen juntos». La actriz, coleccionista de arte, conoció al periodista en 2012 y se casaron en secreto dos años más tarde, poco después de que Scarlett diera a luz a su hija Rose Dorothy. Tras unos años complicados, marcados por el pirateo de su móvil, con la consabida publicación de imágenes íntimas en las que aparecía desnuda, y después de su mediático divorcio de Ryan Reynolds (hoy casado con Blake Lively), la popular ha puesto un cerco en torno a su vida privada. Johansson, que acaba de comenzar el rodaje de la última entrega de «Los Vengadores», explicó a la edición norteamericana de «Vogue» el tormento que supuso para ella la ruptura con Reynolds comentó «Avengers: Infinity War», estuvo casada previamente con el actor Reynolds, con quien estuvo casada entre 2008 y 2010: «Mi divorcio me dejó devastada. Yo pensaba que la vida iba a ir por un camino y luego, por lo que sea, no funciona. Me sentí muy sola».