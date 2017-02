Scarlett Johansson: Â«No creo que sea natural para una persona ser monÃ³gamaÂ»

Tan solo un día después de que saltase la noticia de que la revista Playboyvolverá a publicar desnudos en sus portadas después de que sus responsables consideraran que fue un error la retirada en 2015 de estas imágenes que hicieron célebre a la publicación durante décadas, el boletín publica una entrevista con actriz estadounidense Scarlett Johansson en su edición de marzo/abril.

#NakedIsNormal Una publicación compartida de Playboy (@playboy) el 13 de Feb de 2017 a la(s) 8:06 PST

La actriz, que está pasando por un duro proceso de divorcio con su exmarido Romain Dauriac, se ha abierto con la famosa revista. Durante la entrevista, que se llevó a cabo antes de su separación, la actriz habla abiertamente de su relación. «Creo que la idea del matrimonio es muy romántica, es una hermosa idea y la práctica de la misma puede ser una cosa muy bonita», explicó la actriz. «No creo que sea natural para una persona ser monógama. Puede que me critiquen por esto, pero creo que es mucho trabajo», confesó. «Es mucho trabajo. El hecho de que sea tanto trabajo para todo el mundo, eso prueba de que no es una cosa natural. Tengo mucho respeto por el matrimonio y he participado en él, pero definitivamente creo que va en contra de algún instinto».

Segundo matrimonio fracasado

A Scarlett Johansson y Romain Dauriac se les acabó el amor el pasado verano. Según la revista People, la actriz y el periodista habrían puesto fin a su relación sentimental hace unos meses, aunque se desconocen los términos de la separación. La actriz de 32 años apareció en la marcha e Washington sin su anillo de bodas, lo que hizo saltar todas las alarmas. El matrimonio se conoció en octubre de 2012 durante un almuerzo en Nueva York y en septiembre de 2013 la ganadora de un BAFTA lucía un anillo vintage que confirmaba el compromiso de la pareja, que contraía matrimonio en secreto en 2014, poco después de dar la bienvenida a su hija en común, Rose Dorothy.

AFP

La idea de matrimonio da a la actriz, de 32 años, una tregua. «Creo que el matrimonio crea un vínculo muy fuerte con la otra persona. Estar casado no es lo mismo que no estarlo, y cualquiera que lo afirme está mintiendo. Tengo amigos que estuvieron juntos más de 10 años y que una vez que se casaron su relación era completamente diferente», explicó la actriz dos veces casada, la primera con el actor Ryan Reynolds con el que se separó en 2010. «Es una hermosa responsabilidad, pero no deja de ser una responsabilidad».

A pesar de sus numerosas romances, Johansson afirma que es «una mala persona para dar consejos sobre citas». «No me gustaría volver a mis 20 años, a pesar de que hice un montón de cosas divertidas. Me gusta saber que todo cambia y que nada es para siempre, excepto la muerte», explicó.

Una madre entregada

Johansson declaró que no sabía mucho acerca del amor romántico, sin embargo es una experta en amor maternal. «El proceso de estar embarazada y dar a luz es increíble y profunda», y añadió, «también el hecho de que con los bebés tienes que dejar de lado muchas cosas y tomar el control de la situación. Al ser madre tienes que tomar decisiones continuamente que afectan a una persona que depende de ti. Para mí es lo mejor que me ha pasado jamás», aseguró.