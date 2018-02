Sarah Jessica Parker responde a Kim Cattrall Tras la polémica, la actriz ha saltado en su defensa a través de una entrevista concedida a la revista «People»

La estrella de «Sexo en Nueva York», Sarah Jessica Parker, quien recientemente fue criticada por su coprotagonista Kim Cattrall, quien tras el fallecimiento de su hermano recibió un mensaje de condolencias por parte de su archienemiga: «Querida Kim, todo mi amor y mis condolencias para ti y para los tuyos y que Dios acoja en su gloria a tu hermano». Este comentario, supuestamente bien intencionado, no pareció gustarle a Cattrall, y le respondió a Sarah Jessica Parker recordándole que no son amigas. «Mi madre me preguntó hoy: ¿Cuándo esa @sarahjessicaparker, esa hipócrita, te dejará en paz?. Déjame dejar esto muy claro, (si no lo he hecho ya): no eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo por última vez para decirte que dejes de explotar nuestra tragedia sólo para restaurar tu imagen de niña buena», le dijo Cattrall a Parker en una nueva publicación en Instagram, donde también le dijo que no necesita ni su «amor», ni su «apoyo».

Anteriormente, Kim también había criticado a Sarah por las declaraciones que realizó, asegurando que nunca interpretaría de nuevo junto a la que interpreta a Carrie Bradshaw para otra serie o película. «Ojalá Sarah hubiera sido más amable», explicó sobre su decisión de no volver a grabar juntas.

Tras la polémica, Parker ha saltado en su defensa a través de una entrevista concedida a la revista «People», en la que la actriz asegura que jamás hubo un enfrentamiento en directo entre ella y Kim. «Nunca lo mencioné, excepto para decir que algunos de nosotros estábamos decepcionados de que la película no sucediera», explicó. «Pero nunca respondí a la conversación que Kim tuvo con Piers Morgan, donde ella dijo cosas que eran realmente hirientes sobre mí», aseguró. «Tuvimos esta experiencia y fue increíble, y nunca nada será así. Tuvimos una conexión con una audiencia, y teníamos una conexión con la ciudad y con este equipo. Así que no quiero meterme en peleas», confesó.