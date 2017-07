Sarah Jessica Parker, adicta a los zapatos

Han pasado doce años desde que se terminó de rodar «Sexo en Nueva York» y Sara Jessica Parker sigue ligada, en el imaginario colectivo, a la pasión por los zapatos de su personaje Carrie Bradshaw, auténtica entusiasta de Manolo Blahnik.

Hace un año, la actriz presentó su primera colección de calzado SJP Collection y paso toda una arde en los grandes almacenes Bloomingdale’s vendiendo y atendiendo a los clientes para promocionar la marca. Ahora es el portal de internet, Amazon quien se encarga de distribuir los nuevos diseños otoño-invierno de la protagonista de «Divorce», a partir de octubre de 2017.

Zapatillas, stilettos y botas son los ejes de una colección que también incluye tres nuevos colores de «Fawn», un zapato icónico que se diversifica en «Dash», «Flirt» y «Wink». Sara Jessica Parker considera una gran «oportunidad» colaborar con Amazon Moda, pues ya lo hace con su homónimo en Estados Unidos, una relación que, al parecer, se afianzará con el tiempo y nuevos proyectos.

La actriz ha regresado a la televisión con un nuevo reto, «Divorce», para el canal HBO. «Sigo teniendo miedo; todo el rato siento que mi trabajo me plantea desafíos, pero eso es justamente lo que me hace feliz». La actriz reconoce que le gusta ponerse a prueba y sentir que no siempre lo tiene todo bajo control en el trabajo. «El confort o la comodidad no son cosas que yo busque a la hora de aceptar un trabajo», aseguróa Parker en una entrevista.

Es la actriz, productora y empresaria, y el icono de la moda que más años se mantiene en primera línea. Sarah Jessica Parker es una marca, SJP, donde se agrupan muy diversos intentos empresariales que «no siempre», puntualiza con un gesto, han salido como ella esperaba: un sello editorial, una fragancia (Stash), una línea de ropa y accesorios y otra de zapatos, y lo último, una boutique recién abierta en Washington.