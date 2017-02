Sara Carbonero retoma sus estudios para acabar la Carrera de Periodismo

Sara Carbonero está decidida a acabar con la lluvia de críticas que le cae cada vez que se recuerda, que no es periodista. La que trabajara de presentadora de deportes en Telecinco, siempre ha sido criticada por que no cuenta con el titulo que la acredita como periodista, ha decidido finalizar sus estudios de una vez por todas.

Según ha publicado en el último post de su blog Cuando nadie me ve que escribe para Elle, Carbonero ha decidido completar su formación y terminar la Licenciatura que empezó hace 12 años, cuando todavía estaba vigente el Plan Bolonia. La mujer de Íker Casillas no pudo finalizar sus estudios debido a que comenzó a trabajar en la Sexta y no lo pudo compatibilizar con la carrera.

Sara, en 2009 - Gtres

Sara se ha puesto manos a las obras y va a intentar finalizar la carrera a distancia desde Oporto. Parece que el intento no ha empezado con buen pie ya que, la casa de los Casillas-Carbonero está invadida de virus y además, que los años pasan para todos incluido para la flamante mujer de el portero con el protagonizó el beso más bonito de la historia, y tal y como ha reconocido ella misma, la memoria ya no es lo que era.

En la última entrada de su blog, cuenta que a veces se siente como Dori, la famosa protagonista de Buscando a Nemo, porque le cuesta memorizar las cosas, problema que no tenía antes. A pesar de estas pequeñas visicitudes y piedras en el camino, Sara Carbonero se siente muy contenta y motivada. Y dispuesta de una vez por todas a cumplir con el dicho «Nunca es tarde...».