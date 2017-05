Salen a la luz los secretos del matrimonio de Marilyn Monroe con Joe DiMaggio

El próximo 5 de agosto, Norma Jeane Baker -conocida artísticamente como Marilyn Monroe- cumpliría 91 años. Pese a que hace ya más de un lustro desde su fallecimiento, todavía sin esclarecerse, el icono de belleza y mito sexual que enamoró a medio mundo por películas como «Con faldas y a lo loco» o «Vidas rebeldes» sigue siendo una leyenda viva.

Aprovechando tan importante fecha este martes ha salido a la venta el libro «Dinner with DiMaggio: Memoirs of an American Hero» que recoge algunas de las confesiones del jugador de béisbol Joe DiMaggio, el segundo de los tres maridos de la actriz estadounidense, que le hizo a su podólogo y amigo íntimo Rock Positano. «Joe me dijo que me contaba todas estas historias porque algún día podían servirme. Y hago honor a sus deseos escribiendo una biografía respetuosa», se justifica.

Marilyn y Dimaggio el día de su boda, en 1954 - AFP

El libro revela, según cuenta la revista «People», no solo parte de la vida de la leyenda de los Yankees, sino también secretos de la relación que mantenía con su gran amor, con la que solo estuvo casado nueve meses en gran parte por culpa de los excesivos celos del jugador. Aunque desde la perspectiva del doctor, la razón de su separación se debió a que Marilyn no podía tener hijos. «Joe quería niños con ella. En términos italianos, sexo significaba niños», cuenta.

«En el dormitorio era como una lucha de dioses que desataba rayos y truenos», dice, argumentando que DiMaggio le confesó que para Marilyn ningún hombre le había hecho sentir como él. El amor que profesaba Dimaggio por la actriz era inmenso, lo único que no le gustaba de ella era su falta de higiene. «No se bañaba en días», desvela. Quizá se debe a los constantes «ataques depresivos» que sufría la intérprete.