Rosa López responde a las críticas por su desafinada actuación La exconcursante de «Operación triunfo» se defiende de los comentarios malintencionados, aunque comprende que no fue su mejor «show»

ABC.ES

MADRID 28/11/2017 16:52h Actualizado: 28/11/2017 17:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Parece que Rosa López (36 años) no ha soportado las últimas críticas que ha recibido por la última actuación que hizo hace una semana en la gala UNICEF que emitió Canal Sur y por la que recibió muchos comentarios negativos.

Tanto que, aprovechando que se ha creado un blog, ha dedicado unas palabras a los «haters». «Seamos más humanos los unos con los otros», ruega al inicio de su mensaje. Y añade: «Ha habido opiniones en redes sociales que las tomo como válidas y constructivas siempre y cuando haya un respeto y conciencia desde donde se está exponiendo. No intento que seáis más empáticos de lo normal, pero la realidad que vivo en mi día a día no tiene nada que ver con lo que se está diciendo».

Además de rogar comprensión, la artista granadina también ha ofrecido una explicación a lo que le sucedió durante la actuación: «Salí al escenario abrumada por ver una realidad mundial que nos afecta a todos, lo queramos ver o no, niños desnutridos y muriéndose, familias enteras sin agua, sin comida…. Por favor, ¿de verdad España se preocupa por si canté bien o no. Me emocioné. Siento decepcionaros, pero no soy un robot».

La vida de Rosa López no ha sido fácil y ella nunca lo ha negado, además ha asegurado que ser artista no es fácil, ya que llevan «mil proyectos para adelante, aunque algunos de ellos no se lleven a cabo»: «Nadie tiene la vida en forma de trébol de cuatro hojas, nadie tiene las cosas más fáciles que nadie», asegura.

Para ella lo más importante fue el dinero que se consiguió recaudar en aquella gala benéfica. «Siento que no haya sido mi mejor actuación, pero se ha recaudado 235.127 euros y volvería a hacerlo una y mil veces más. Os animo a que focalicéis esa energía en este número de cuenta de Unicef: 00491804162610410756», zanja la artista.

Actuación desacertada

La exconcursante de la primera edición de «Operación Triunfo» estuvo fuera de tono, desafinó varias veces y pese a los recursos vocales, no consiguió ofrecer un número a la altura de los Rosa de España. Las críticas no cesaron en las redes sociales desde el principio.

Por si fuera poco, la cantante compartía una imagen en su cuenta de Instagram que preocupaba más aún a sus seguidores.«No tengo fuerzas para rendirme», escribía al lado de la fotografía. Lo cierto es que su voz ya no parece la misma que emocionaba a todos los telespectadores de «Operación Triunfo».