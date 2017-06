Romeo Beckham convierte a su madre en un meme

Los looks de Victoria Beckham no pasan desapercibidos para ninguna amante de la moda, pero tampoco para su hijo Romeo, quien no ha dudado en comentar en las redes sociales el último atuendo de su madre, que consistía en un pantalón verde y un suéter en tono naranja. Las dos prendas, que lució a su llegada al aeropuerto de Nueva York, pertenecen a la colección de la diseñadora.

Parece que al adolescente le ha gustado mucho cómo iba vestida su madre o, al menos, le ha hecho mucha gracia y así lo ha reflejado en su cuenta de Instagram, en la que ha decidido dedicarle un meme de lo más gracioso. «Divertidísimo», añadía Romeo.

En la publicación aparece su madre junto a un meme en el que sale una fotografía de Victoria del atuendo y, al lado, una imagen con la figura de una zanahoria y la conejita de la película «Zootopia».

Hilarious!!!😂 Una publicación compartida de Romeobeckham (@romeobeckham) el 8 de Jun de 2017 a la(s) 12:44 PDT

No es la primera vez que los Beckham son noticia por los divertidos comentarios que dejan en las redes sociales. Hace tan solo unos meses, el jugador de fútbol dirigió a su hijo un mensaje contundente en Instagram tras ver una publicación que hizo. «Deberías estar en la escuela. Esa es mi camisa», le dijo al menor.