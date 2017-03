La pasada semana, diversos medios anglosajones se hacían eco del viaje de vuelta de la actriz Meghan Markle a Canadá, donde rueda la serie «Suits». Pero el destino final de la novia de Enrique de Inglaterra no parecía ser el plató televisivo, sino un exclusivo resort caribeño, donde se reencontró con el Príncipe para asistir a la boda de Tom «Skippy» Inskip -buen amigo de Harry- con la agente literaria Lara Hughes-Young en Jamaica.

El nieto de Isabel II y la intérprete californiana llegaron por separado a la localidad de Montego Bay, pero juntos disfrutaron de tres días de fiesta y relax en el exclusivo resort The Round Hill Hotel & Villas, que fue reservado casi en su totalidad para acoger a los invitados al enlace.

El establecimiento cuenta con 36 habitaciones frente al mar Caribe diseñadas por Ralph Lauren, así como 27 villas jamaicanas privadas de lujo de cuatro categorías diferentes. Según publica la revista «People», Megan y el Príncipe Harry no se separaron durante la ceremonia nupcial y el banquete posterior. «Se les veía muy enamorados», ha contado a «People» un testigo.

Y es que la pareja ya no se esconde. Si al principio de su relación se mostraban un poco más cautos, ahora ya no se cortan a la hora de dedicarse cualquier tipo de muestra de cariño. En una de las imágenes que ha publicado el «Daily Mail» se puede ver a la pareja abrazada durante el enlace. Él con un traje azul marino y ella con un vestido de estampado floral en tonos azules y amarillos.

