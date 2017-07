Rocío Carrasco pierde la batalla pero no abandona la guerra

Rocío Carrasco inició los trámites de un litigio condenado al fracaso contra Antonio David Flores. El motivo fue el incumplimiento del acuerdo de la custodia de su hijo David, que se fue hace casi un año a vivir a Málaga con su padre y Olga, la actual pareja de este. No parece haber tenido en cuenta que el menor de los hijos de la expareja ya alcanzó la mayoría de edad y puede decidir por sí mismo, motivo por el cual se vio obligada a retirar la demanda para así ahorrarse las costas del juicio.

«Mi hijo dice que no quiere volver a casa con su madre, no estaba bien allí», así justificó Antonio David a la revista Lecturas su decisión de quebrantar la custodia. El malagueño es tajante en su postura, opina que proceso responde únicamente a una estratagema legal más ya que «si quisiera ver a su hijo, no habría esperado hasta octubre para pedir que volviera, sabiendo que cuando llegase la decisión judicial éste tendría ya 18 años».

Durante su estancia en los juzgados, varios testigos encontraron a una Rocío visiblemente desmejorada y nerviosa. La frialdad en el trato con el que Rocío Carrasco trató a su hijo cuando se encontraron llamó la atención de los asistentes. Jesús Garzón, el abogado de Antonio David Flores cuanta que ella «apartó la mirada al ver que su hijo iba a saludarla» y que «David está destrozado, no lo asimila».

El nieto de Rocío Jurado emitió poco después un sentido mensaje en redes sociales elogiando a su padre, un contenido que escondía dolorosos reproches a su madre: «Gracias por escucharme y pelear por nosotros, papá; todo esto que te pasa es porque me has ayudado a vivir contigo, Olga y mis hermanas».

El exmarido de Rocío Carrasco, denunciado también por maltrato psicológico, no teme a la posibilidad de ir a prisión. Según su hija Ro Flores: «El está tranquilo, sabe que no ha hecho nada malo pero se preocupa por sus hijos».