Roberto Carlos tiene su noveno hijo y se estrena como abuelo

Ya eran una familia muy numerosa, pero eso no impidió que Roberto Carlos incorporara a su vida a su noveno hijo. Se trata de la pequeña Marina, que llegó al mundo esta semana para alegría del exmadridista y de su mujer, Mariana Lucón, con quien el brasileño lleva casado ocho años. La emoción impulsó al exdeportista a tomar la decisión de comunicar la feliz noticia de que, una vez más, había vuelto a ser padre. La manera que eligió para hacerlo fue la publicación de dos imágenes que tienen como protagonista a la recién nacida: en una de ellas, figura junto a sus dos padres. Y en la otra, es posible ver a la pequeña Marina en brazos de una de sus hermanas -la única con la que comparte padre y madre-, Manuela, que nació a mediados del año 2009.

De esta manera, la niña recién llegada se suma a una larga lista de hermanos cuyo progenitor es el exdeportista: Carlos Eduardo, Christopher, Manuela, Roberto Carlos Jr., Giovanna, Luca, Rebeca y Roberta. De todos ellos, la única que es hija de su pareja con Lucón es Manuela.

El resto de sus vástagos son fruto de relaciones del exjugador con distintas mujeres a las que conoció en el pasado. Por tanto, la «gran familia» del exmiembro del Real Madrid se conforma de la siguiente manera: Roberta, Giovanna y Roberto Carlos Jr. nacieron de su vínculo con Alejandra Pinheiro, su primera mujer, con quien estuvo casado durante más de diez años. Mientras que Carlos Eduardo, Christopher, Rebeca y Luca fueron fruto de otras parejas del brasileño.

Amor en cada puerto

Tres años atrás, Roberto Carlos -que, en ocasiones, se muestra empecinado en mantener su privacidad a resguardo del gran revuelo mediático-, ostentaba en el diario italiano «La Gazzetta dello Sport» la heterogeneidad de sus exparejas. «Tengo ocho hijos de seis o siete mujeres distintas: mexicana, brasileña, húngara...», sorprendía al mundo el exjugador con sus declaraciones. La misma publicación aseguraba en 2014 que Roberto Carlos trataba a sus parejas como objetos al compararlas con vehículos.

«Con los coches me pasa como con las mujeres: después de un poco, me canso», había afirmado el brasileño, según sostenía el medio italiano. Sin embargo, el exdeportista al día siguiente difundía en su cuenta de Twitter un mensaje que sembraba un manto de dudas sobre la veracidad de estas declaraciones, aunque no desmentía la información publicada por el diario. «No he dado ninguna entrevista sobre mi vida privada, nunca lo he hecho y nunca lo haré, poniendo a mi familia o mis hijos en las noticias», afirmaba enfáticamente en su perfil de la red social.

Padre y abuelo

Con apenas unos días de vida, Martina está a punto de transformarse en una tía muy joven. Sucede que la segunda hija de Roberto Carlos, Giovanna, de 20 años, dará a luz a su primer hijo en muy pocas semanas.

De esta manera, Roberto Carlos se suma al «club» que integran los famosos que han sido padres y abuelos casi al mismo tiempo. Uno de los ejemplos más clásicos de esta categoría es el músico Ron Wood, que se convirtió en padre por partida doble, teniendo ya varios nietos.