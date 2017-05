Robert Pattinson y Kirsten Stewart, mejor separados que juntos

Robert Pattinson ha sufrido por encontrar su camino después del inmenso éxito de la saga adolescente Crepúsculo. Pero algo ha cambiado en el actor, de aquel torturado joven, a quien la ruptura sentimental con Stewart le supuso una seria depresión, queda solo el recuerdo.

EnCannes, en la 70th entrega del Festival, Pattinson se revela, mientras su compañera de reparto en Crepúsculo, y su novia durante varios años, Kirsten Stewart se estrenaba este año en Cannes como directora con un cortometraje contra la compra de armas, Come Swim, el galán londinense encontró finalmente un rol a su medida. La crítica se rinde ante su trabajo, gracias al papel de un ladrón de bancos de Queens que debe hacerse cargo de su hermano, un discapacitado mental, en Good Time.

El filme de los hermanos Josh y Benny Safdie se presentó en Competencia Oficial a por la Palma de Oro en el festival con muchas posibilidades de conseguirla. Acusado por su estilo lánguido y frío, Pattinson consigue la mejor actuación de su carrera, con templanza, nervio y una energía desconocida en su personalidad.

Si en el 2012 Pattinson y Stewart eran todo besos y abrazos entre ellos en la red carpet, en el 2017 el actor se presentó sobre la alfombra roja con su actual pareja la cantante FKA, quien por cierto estuvo muy seria durante toda la noche en contraste con él que, consciente de las buenas criticas, sonreía feliz ante las cámaras de los fotógrafos.

Días antes, y sin coincidir con su ex, estuvo Kirsten Stewart presentando su cortometraje Come Swim. Con la cabeza rapada y teñida de rubio platino, Stewart apareció espectacular. «A la gente le molesta que no aparezca con tacones o con el glamour típico, pero ya no soy esa persona que fui. Si a los hombres no les piden tacones y vestidos, tampoco deben pedírmelo a mí», confesó en la alfombra roja evidenciando su famosa rebeldía.

Stewart estuvo en la premiere de la cinta francesa en competición 120 Battements Par Minute y en la de su propio filme. Lo hizo con las sandalias Resort 2018 que Chanel mostró en su desfile. Unida sentimentalmente a la modelo Stella Maxwell, con quien estaría viviendo, Kirsten evidenció que poco tiene ya que ver con aquella novia de Robert Pattinson, tímida y nerviosa.

Hoy, Cannes se rinde ante los dos por su talento y no precisamente en películas de vampiros.