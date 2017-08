Rihanna se ríe y responde a todos los que la llaman gorda

En cuanto Rihanna apareció en la presentación de «Valerian and The City of a Thousand Planets» acaparó todas las miradas y las redes sociales empezaron a arder. ¿La razón? El llamativo «look» que lucía la cantante y actriz. La cantante apareció enfundada en un vestido rojo con un escote de infarto del diseñador Giambattista Valli. No era la primera vez que la de Barbados deslumbró con este vestido, también lo hizo durante la presentación de la película en Hollywood. Este traje pertenece a la colección «Alta Costura Otoño-Invierno 2017-2018». Valli se inspiró para crear esta línea en las cortes europeas del siglo XIX, con un escote bajo y vuelo amplio.

Sin embargo, este atrevido look no fue lo único comentado en las redes sociales. Hubo quienes la criticaron por haber subido de peso, otros muchos pensaron que este cambio se debía a que la diva del pop estaba embaraza y, como nunca fallan, sus más fieles seguidores aplaudieron a la cantante por presumir de sus curvas como ha hecho siempre. Y ante tantos detractores, la cantante de Diamonds ha decidido responder con gracia a todos aquellos que la llaman gorda.

La artista ha publicado en su perfil de Instagram un vídeo del años 2015 en el que se ve a la intérprete comprando en una tienda 'Cheetos'. La persona que graba le recrimina: «En dos minutos ya tienes cuatrosnacks». Una amiga de la cantante que les acompaña, se acerca a la cámara y responde: «Tú la estás juzgando, deja de juzgarla». Al pie del vídeo, Rihanna escribió: «¿Alguien me ha llamado gorda?» Seguido de tres emoticonos llorando de risa.

Everybody who calling rob too fat @mdollas11 telling you what to do in this video K !! #mindyourown #eatallyouwant @badgalriri i got you like melissa 🙋🏻👑 (badgal commented) 😍 Una publicación compartida de Robynsbi$h 🇳🇱♉️ (@robynsbish) el 28 de Jul de 2017 a la(s) 3:44 PDT

Esta es una prueba más de que la cantante se ríe de todos aquellos que la llaman gorda y lo poco que le preocupa que la critiquen, por lo que podremos seguir disfrutando de sus vestidos arriesgados en las alfombras rojas, aunque eso signifique que se convierta en carne de memes.