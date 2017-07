Ricardo Gómez: «Ser famoso genera una sensación de pérdida de la intimidad»

Saborería Mahou, el nuevo espacio de ocio cervecero en el centro de La Capital, acogió la semana pasada al actor Ricardo Gómez para que probase una de las actividades que este espacio ofrece, las catas maridadas. Ricardo comentó durante la cata que le encantaría disfrutarla junto a Juan Echanove, otro gran amante de las cervezas. Durante la experiencia culinaria, el intérprete habló con ABC sobre sus planes de futuro, su personaje en la serie de «Cuéntame» y su vida privada.

Actualmente se encuentras inmerso en la grabación de la serie «Vivir sin permisos» de Tele5, en otoño empieza de nuevo el rodaje de la nueva temporada de «Cuéntame» y además participa en una obra de teatro. ¿Cómo consigue compaginarlo todo?

Cuadrar fechas siempre es muy complicado, pero en ese sentido estoy muy contento con mi representante que consigue organizarlo todo. Además hasta el momento he tenido mucha disponibilidad y comprensión por todas las partes.

Muchas personas le encasillan en su personaje de Carlitos en la serie «Cuéntame», al igual que Daniel Radcliffe con su personaje de Harry Potter...

Me parece un actor que ha protagonizado la saga más exitosa de la historia del cine. Yo me he criado con Harry Potter y el camino que ha escogido el Radcliffe siempre me ha parecido muy interesante, cuando terminó Harry Potter comenzó con el teatro, al igual que he hecho yo.

¿Cómo ha sido el cambio de la pequeña pantalla al escenario?

En el teatro estoy encontrando una manera de trabajar y de moverme en cánones y en modelos diferentes y nuevos para mí, algo muy diferente a lo que había encontrado hasta ahora. En el teatro me siento muy a gusto y aprendo mucho.

¿Cine, teatro o televisión?

Es muy complicado de responder, no sabría. Me encanta todo. Me he sentido un afortunado por haber hecho una película el año pasado. Como cinéfilo que soy era una de las cosas que más ilusión me hacía El teatro ha sido la experiencia profesional más bestial de mi vida, actuar delante de 3.000 personas es como ir a la pureza de la profesión. Y la televisión ha sido mi escuela, todo lo que sé lo he aprendido ahí…cómo te voy a decir cuál de las tres prefiero si las tres me han formado en lo que soy ahora.

¿Cómo es Ricardo Gómez fuera del escenario?

Para mí, mi vida y mi trabajo son dos cosas completamente diferentes. Me meto en un coche y me voy a rodar. En redes sociales tan solo muestro lo que creo que es interesante para fuera. Por otra parte yo tengo mi grupo de siete amigos d toda la vida del instituto, que conocen al Ricardo más puro. Soy una persona normal, la diferencia al fin y al cabo es que trabajo de cara al público.

¿Cómo es su relación con la prensa?

Alguna vez he tenido alguna experiencia un poco desagradable con algunos fotógrafos que me siguen y me hacen fotos por la calle y eso violenta un poco. No es agradable que un amigo me escriba diciéndome que me han visto en una revista sin yo saber nada. Ser famoso genera una sensación de pérdida de la intimidad, pero intento no obsesionarme demasiado con este tema porque no tengo nada que esconder.

¿Y con los fans?

Me paran mucho por la calle porque la serie lleva 16 años y la gente ha crecido conmigo, algo que me resulta súper gratificante porque nunca me han parado para molestarme porque al 95 por ciento de la gente le encanta la serie.

¿Cuál sería la parte más molesta de la fama?

Pues por ejemplo cuando estoy comiendo en un restaurante y que vengan a mi mesa y me hagan levantarme para hacerme una foto, y como yo nunca puedo decir que no pues al final es una comida interrumpida, o cuando estoy de fiesta con amigos. En general el hecho de que siempre me estén pidiendo fotos, esa es la parte más molesta pero no ya solo por mí sino por los que me acompañan.