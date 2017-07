El restaurante de David Muñoz, duramente criticado en Londres

Lleva poco más de dos meses abierto y el restaurante del Chef David Muñoz,Street XO, no ha dejado de recibir críticas. La aventura del popular cocinero en Reino Unido fue un auténtico calvario durante meses, hasta que por fin todo quedó tal y como él había ideado. A los problemas con las obras del local, se añadió un retraso en la elaboración de la carta del restaurante que desquició al cocinero en más de una ocasión.

El chef español tres veces galardonado con la estrella Michelín ha visto como su sueño no producía los frutos esperados, y es que Street XO no ha recibido precisamente alabanzas por los críticos culinarios londinenses, sino todo lo contrario. Su idea de fusionar tres estilos (Asia, Europa y América del Sur) y la de trasladar el jaleo de la calle al restaurante no han gustado nada a los ingleses. Así lo ha expresado Fay Maschler, crítica gastronómica del diario británico Evening Standard.

A través de un artículo Maschler le ha concedido tan solo una estrella sobre cinco al restaurante español, argumentando que «la decoración excéntrica del restaurante y el bullicio, que no deja lugar a la conversación». Entre otras muchas críticas, la periodista asegura que los camareros parece que vayan con «camisas de fuerza, algo que considera «ofensivo y hasta cuestionable legalmente». Con respecto al menú, la crítica culinaria asegura que «las exclamaciones histéricas con las que titulan los platos manchan las pequeñas descripciones de lo que ha sido llamado fusión Asia-Europa-América», en referencia a platos como «Ramen Hong Kong Madrizzzz» o «Passion Red!!!!».

David Muñoz - Maya Balanya

Fay Maschler concluye el artículo con una frase tajante: «La cuenta es probablemente el doble de lo que debería ser, pero el ruido hace imposible discutirla», al detallar que la comida y los cócteles que consumió ascendieron a la escalofriante cifra de 150 libras. Como conclusión, cataloga la «supuesta innovación» del chef como «provinciana y desfasada». «Muñoz menosprecia los grandes avances que se han hecho en la gastronomía», concluye.

Una crítica que no ha debido agradar demasiado al chef español, que no se ha querido pronunciar al respecto sobre estas duras declaraciones y que invirtió tanto esfuerzo y dinero en poder abrir su «sueño londinense».

No es la primera vez que la polémica salpica su restaurante. El atentado producido en la capital británica hace un mes en el que murieron siete víctimas y tres terroristas, provocó al instante una oleada de reacciones a nivel internacional por parte de civiles y personajes públicos de todos los rincones del mundo. El chef, que se encontraba en Londres por trabajo durante el ataque terrorista, fue uno de los cientos de famosos que condenaron el atentado a través de su perfil de Instagram, sin embargo sus palabras no fueron las más adecuadas. «Amo el concepto de StreetXO London. Esa forma de comer, esos sabores, ese ambiente... no es el mejor día para estar en Londres, pero la mejor forma de combatir el terrorismo es no dejar de hacer tu vida, así que aquí estoy hoy trabajando, porque amo Londres, amo mi profesión y por encima de todo, amo a Cristina Pedroche», escribió el chef español a través de su cuenta. En el mensaje, David Muñoz promocionaba su cocina londinense, animando a todos a continuar sus vidas y no dejarse vencer por el miedo a la vez que degustan sus propuestas gastronómicas.