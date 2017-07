El rencor de Alba Carrillo hacia los deportistas

A Alba Carrillo le han hecho mucho daño y eso se nota. Pese a que está todavía en una isla de Honduras participando en «Supervivientes», la modelo no olvida Madrid ni a su exmarido, Feliciano López. Durante su paso por el concurso no ha parado de criticar todas las cosas que este le ha hecho, incluso le ha pedido la nulidad matrimonial.

Las indirectas que Carrillo ha lanzado durante todo el «reality» son numerosas. Recientemente afirmó que los deportistas son hombres infieles. Siente un gran rencor hacia ellos, de hecho tras su separación con el tenista dejó marchar a otro deportista por lo que ha sufrido. «No me fió de los deportistas porque están buenorros y todo el rato viajando, entonces aunque quieren a sus mujeres las cornean», confesaba en una conversación con Laura Matamoros, llamando la atención de todos los presentes.

Y añadía: «Tienen que entrenar y viajar, aprovechan y como son guapos y jóvenes te engañan. A mí me gustaba un chico deportista que estudiaba derecho pero no me fiaba». También ha tenido palabras concretas para su ex: «Me gusta porque es muy inteligente, no estoy acostumbrada».

Pero estas declaraciones no son las primeras que hace la modelo sobre la «otra vida» de los deportistas. En marzo de este año, Carrillo llegó a manifestar que era la mecánica habitual de ellos. «En cada torneo tienen a alguna». Algo que sin duda no gustó a Carolina Cerezuela, mujer de Carlos Moyá: «Me parece una buena reflexión para el miércoles ...lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro...».