La reina de Suecia asegura que convive con fantasmas en el palacio real

Durante el último documental que se ha realizado al Palacio de Drottningholm, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1991, la reina Silvia ha asegurado que en él conviven fantasmas.

La reina viuda Regent Hedwig Eleonora compró el castillo situado en una isla del lago Mälar, en los alrededores de Estocolmo, en el año 1661, un año después de que su papel como Reina de Suecia hubiese terminado. El histórico edificio es el ejemplo más espléndido de residencia real de la Europa Septentrional del siglo XVIII, inspirado en el modelo del palacio de Versalles. Actualmente es la residencia privada del rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia de Suecia, que el año pasado celebraron 40 años de casados, lo que convierte a la reina Silvia como la reina de Suecia que más años ha pasado en el trono.

Sin embargo la monarca y su esposo no son los únicos habitantes del castillo. Según explicó la propia reina durante el reportaje, «hay pequeños amigos... fantasmas. Son muy simpáticos y amables, y te hacen sentir que no estás completamente sola», dijo la reina durante la grabación. Tras lo cual invitó a la gente a que se acercase hasta el castillo para comprobarlo «Ven y siente por ti mismo, pasear por aquí cuando está todo oscuro es muy emocionante», relató. A pesar de revelar que no está completamente sola en el palacio, la reina aseguró que no siente ningún miedo por compartir sus estancias con habitantes de otra vida. «No dan miedo, son agradables», confesó.

Historias de fantasmas

Y no es el único miembro de la realeza sueca que comparte esas sospechas. La hermana del rey XVI Gustaf, la princesa Christina, también cree que el palacio de Drottningholm está encantado. «Por supuesto que sí. Hay fantasmas en todas las casas antiguas seguro. Existe una gran cantidad de energía en ese palacio y no sería extraño que apareciesen sonidos y formas. En todas las casas antiguas hay historias de fantasmas», dijo para el mismo reportaje.

El documental, que se emitirá en los próximos días a través de la cadena SVT de Suecia, lleva como título «Drottningholm - A Royal Hom». En él se explica que el palacio real es el edificio mejor conservado de la década de 1.600 en Suecia y al mismo tiempo es representativo de toda la arquitectura Europea durante ese periodo.

El palacio de Drottningholm está abierto al público durante todo el año, con la excepción de las habitaciones del ala sur, que están reservadas para la familia real.