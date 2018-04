«La Reina Letizia está desolada», según su amiga Inma Aguilar «Ella está muy comprometida con el cuidado, la imagen y protección de sus hijas. Le preocupa quién le hace fotos, quién se les acerca», ha desvelado en un programa de televisión

ABC.ES

Madrid Actualizado: 04/04/2018 13:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Durante la tarde de ayer, la Familia Real se convirtió en la noticia del día al salir a la luz un vídeo en el que se ve cómo Doña Sofía se prepara para posar a la salida la catedral de Palma de Mallorca para la tradicional misa de Pascua con sus nietas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, ante la marea de fotógrafos apostados a las puertas de la catedral. Tras esto, Doña Letizia se acerca y se posiciona ante las tres, dificultando la tarea de los reporteros gráficos. La Reina acerca su mano a la de su suegra, momento en el que su hija hace un gesto para zafarse de la mano de su abuela. Un gesto que provocó una oleada de comentarios en redes sociales.

Después de que estas imágenes saliesen a la luz durante la tarde de ayer, ninguno de los miembros de la Casa Real ha querido hacer declaraciones al respecto. La que sí ha hablado ha sido Inma Aguilar, íntima amiga de la Reina Letizia, a través del programa «El Círculo»: «He hablado hace un rato con la Reina Letizia y está preocupada y bastante desolada por esta situación. Ella está muy comprometida con el cuidado de sus hijas, con la imagen y protección de sus hijas. Le preocupa quién le hace fotos, quién se les acerca. Es una madre y es una reacción muy de madre», ha desvelado ante los colaboradores del programa de Telemadrid.

«Me ha dicho que ha sido una tontería, que no ha sido un tema grave. Es un gesto natural. No ha sido educada desde el inicio a tener cierto comportamiento público. Es una persona comprometida con su trabajo y como madre. Se ha sentido afectada y está preocupada. Letizia no puede hablar, ni explicarse. Es un blanco bastante fácil», explicó.

Por su parte, Inma Aguilar ha querido dar su opinión sobre el revuelo mediático que se ha generado tras la publicación de las imágenes: «Creo que no se mide con el mismo rasero a la Reina Letizia como a la Reina Sofía. Creo que tiene que ver con cierto clasismo», defiende a su gran amiga: «suele llevarse la peor parte cuando se analizan sus gestos. Desde el mismo día del compromiso, se analizan sus gestos con un doble rasero con respecto a Sofía por no ser de sangre real».

Reacciones

Por el momento solo un personaje público ha realizado algún tipo de declaración sobre las polémicas imágenes. Ha sido el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la parte final de la entrevista en el programa «Más de Uno» de Onda Cero: «Cuando uno ve el vídeo, al final, evidentemente, en todas las casas cuecen habas», ha respondido el líder socialista sobre el vídeo de la Familia Real. «La relación con la familia política siempre es complicada».