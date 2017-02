¿Realmente quieren divorciarse Alba Carrillo y Feliciano López?

La batalla entre Alba Carrillo y Feliciano López parece no tener fin. Y es que siguen sin perfilar los flechos para obtener la separación formal después de varios meses, pero tampoco cesan de los mensaje subliminales y las indirectas en sus respectivas redes sociales. Cabe resaltar, que más Feliciano que Alba, ya que la joven tras su vuelta aInstagram mantiene la prudencia; mientras el tenista no deja de compartir canciones de cierta nostalgia que hablan del desamor y la soledad. El caso es que no hay divorcio, al manos de momento.

Ambos se encuentran a la espera de un juicio que se ha ido prolongando por la apretada agenda del tenista, Alba sigue esperando la nulidad de la cláusula de liquidación de los bienes económicos y llegar a un acuerdo compensatorio en el que reclama 500.000€ por los seis meses anteriores a dicha liquidación.

Pero según su abogada, Teresa Bueyes, Alba todavía no ha recibido la mitad de los gananciales que debía haber recibido y el acuerdo entre la modelo y la tenista todavía no se ha producido: «La disolución del vínculo es lo que nos interesa a ambos, pero hay una escritura de febrero del 16 donde le proponen hacer una separación de bienes porque el entiende que tiene problemas con hacienda. Ella no tiene inconvenientes y lo firma pero el engaño está cuando le dicen una cláusula estándar pero le cuelan una cláusula donde le dicen que esta liquidando los bienes gananciales y para eso tiene que haber previamente un inventario», asegura la abogada de Alba desde El Programa de Ana Rosa.

"Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo" Julio Cortázar ❤ #Graciasporesperarme #Vueltaacasa Una publicación compartida de albacarrillooficial (@albacarrillooficial) el 18 de Feb de 2017 a la(s) 11:33 PST

Aunque un email demostraría que Alba estaba informada y habría recibido la documentación que justificaría dicha división, según Teresa la modelo no lo leyó «porque estaba en estada depresivo» y asegura que el documento no tiene «importancia». «Entendemos que es una cláusula nula porque dicen que están liquidando bienes cuando anteriormente se ha dicho que no hay bienes. Lo que se hace es encubrir un negocio ilícito haciendo una donación de bienes de Alba a Feliciano de forma encubierta», asegura Bueyes, que parece no encontrar el fin en esta cruzada judicial.

De «rubia tonta», nada

Por otro lado, Teresa ha aprovechado para alagar a su clienta, de la que asegura que se casó enamorada: «Ella es una mujer generosa y con muchos valores que se caso para toda la vida y cuando descubre que hay interferencias familiares, que viaja mucho y no puede llevar la vida familiar que pensaba se lleva una gran decepción. Ella ha querido muchísimo a Feli». Incluso Teresa asegura que a Alba se le ha tratado como «una rubia tonta» y nada más lejos de la realidad, asegurando que lo que pide Alba está dentro de lo legal.

“Parecía que habíamos llegado al final del camino y resulta que era sólo una curva abierta a otro paisaje y a nuevas curiosidades.” Saramago 🛤 Una publicación compartida de albacarrillooficial (@albacarrillooficial) el 21 de Feb de 2017 a la(s) 4:56 PST

Feliciano por su parte, sigue centrado en su profesión sin querer entrar a valorar nada del proceso, pero sí publica momentos de refleción en la intimidad donde escucha canciones de lo más significativas que no pasan desapercibidas para sus fans, que ya han dejado varios comentarios insinuando «cierto arrepentimiento» por su parte por haber dejado a su mujer.

Solo el tiempo dirá la resolución final y en la situación en la que quedan. A día de hoy, continuan siendo marido y mujer.