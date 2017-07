La reacción de Alba Carrillo ante las amenazas de Fonsi Nieto

Tan solo ha pasado una semana desde de que la madre y la hermana de Fonsi Nieto saliesen de la comisaría tras presentar una denuncia contra Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo, por llevar a Lucas, el hijo de Fonsi y Alba, de 5 años, a las instalaciones de Telecinco para la final de «Supervivientes», sin embargo nada se sabe sobre esa denuncia.

Así lo ha afirmado Lucía Pariente ante los medios. La madre de la modelo asegura que no tiene nada que afrontar y permanece ajena a la polémica que le rodea. «¿Acaso habéis visto la demanda?», preguntaba a los medios que la perseguían para recoger cualquier tipo de declaración sobre su desobediencia ante el padre de su nieto por haberle llevado a la televisión sin su consentimiento. «Lucía no ha respetado mi decisión de que el niño no acudiera a Telecinco. No autoricé que lo llevara, como queda reflejado en los mensajes que nos hemos enviado», explicaba el expiloto para ABC tan solo dos días después de la final de Supervivientes.

Alba Carrillo junto a su madre, Lucía Pariente - Gtres

Por su parte, su expareja y madre de su único hijo, Alba Carrillo, tiene planeado un maravilloso viaje a Disneyland Paris con su pequeño, y no parece preocuparle lo más mínimo las amenazas de Nieto contra su familia. Teresa Bueyes, su abogada, ha mostrado en «Sálvame» las pruebas que demostrarían que Alba autorizó que su hijo fuera a recibirla a su vuelta del concurso en el que permaneció tres meses incomunicada. En primer lugar ha mostrado un escrito a mano que supuestamente habría firmado Alba en abril. Y por si había alguna duda de que fuera falso, ha enseñado también un comunicado de su representante legal que afirma que tenían esa autorización desde el inicio del programa. La modelo asegura estar tranquila y confiesa que no entiende «absolutamente nada». «Para mí es un shock todo», ha confesado Alba que asegura no ver televisión porque no está preparada para ello en estos momentos. Además, prefería no responder a nada que tenga que ver con su hijo: «Mi niño es lo que más quiero en el mundo y si respeto a mi hijo, tengo que respetar a su padre», explica ante las cámaras de Telecinco.

Alba Carrillo durante la final de Supervivientes - Gtres

El expiloto, lejos de dejar que tanto Alba como su madre se salgan con la suya, intervino en directo en el programa de Telecinco para explicar las medidas legales que había tomado contra su exsuegra. El DJ dijo sentirse «engañado» y «frustrado» y que tenía la intención de ir «a por todas». «Voy a luchar por la custodia de mi hijo. Lo único que quiero es su bien y que me dejen en paz», aseguró para ABC el pasado fin de semana. Según Fonsi, su hijo acudió solo en la furgoneta de producción y culpaba a su abuela de mostrarle vídeos que él le quiso evitar durante los meses que participaron en el reality.