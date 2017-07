Quim Gutiérrez y Paula Willems, de vacaciones en la India

Quim Gutiérrez y Paula Willems llevan saliendo juntos un año. La pareja es muy celosa de su intimidad, no suelen hacer alarde en las redes sociales de su relación, ellos prefieren vivir su amor en lejos de los focos.

Pero aunque ellos hayan intentado mantener su relación con la máxima discreción posible, las redes sociales les han deltado. Están pasando juntos las vacaciones en India, según se puede ver en Instagram.

El actor y la modelo viajan en una ruta en tren como al estilo «mochileros» para conocer algunos de los lugares más bonitos del país. La granadina ha escrito en su cuenta de Instagram: «Hoy nos hemos despertado en el tren llegando a Calcuta. Las vistas durante el viaje son increíbles, con incontables campos de arroz. Paisaje muy diferente al de las ciudades. Aunque he de decir que nunca me había costado tanto coger un tren. Ahora, a ver esta ciudad llena de restos coloniales», un texto que acompaña una preciosa imagen del país.

Por su lado, Quim también ha subido una fotografía a su red social con la etiqueta «India» y una graciosa descripción: «No tener ni idea de qué hora es», mientras mira atento su reloj de mano.

No obstante, la pareja ha intentado de todas las formas posibles que no se les relacionara. Han sido muy cuidadosos en no publicar fotografías juntos e incluso evitar los mismos paisajes, pero una foto en concreto en el interior de un tren les ha delatado, ya que ambos han publicado en sus respectivas cuentas una foto muy similar.