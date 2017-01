El Partido Popular celebrará del 10 al 12 de febrero en Madrid su XVIII Congreso Nacional, un cónclave en el que 3.128 compromisarios votarán el proyecto del partido a través del debate de cinco ponencias y las personas que acompañarán a Mariano Rajoy en la cúpula del partido en los próximos años. A su vez, Podemoscelebrará su segunda asamblea ciudadana estatal el 10, 11 y 12 de febrero, haciéndolo coincidir en las mismas fechas que el Congreso nacional del PP.

La página de contactos «Meetic» realizó un estudio para saber si entre los solteros españoleslas diferencias ideologías en temas políticos son una barrera para la relación.

Una de las preguntas básicas de la encuesta era si les gustaría saber la papeleta elegida de su acompañante. Los resultados sorprendieron de manera notable: Tanto los solteros españoles votantes del PP, PSOE y de Ciudadanos contestaron que no, prefieren hablar de cualquier otra cosa en su cita (66%, 66% y 74% respectivamente). Por el contrario, un 53% de los votantes de Podemos, declararon que sí, intentan averiguar cuál es la opinión de su pareja, pero sin tener que preguntarlo directamente.

En el caso de que se descubra que el acompañante no casa con su forma de pensar se descubrió que un 11% de los solteros que se declararon votantes de Podemos dijeron que intentarían convencerle de sus ideas políticas, un 6% de los votantes del PP declararon lo mismo. A su vez, un 53% de solteros del PP, un 41% de los solteros de Podemos y un 47% de los simpatizantes del PSOE declararon que no les importaba, «la política no es importante cuando se trata de amor». En este caso, para la mayoría de los solteros, fuera dramas, el amor sale triunfante frente a la política.

En el caso de que la pareja estuviese muy involucrada en temas políticos, a unos les resulta que hace más interesante a su pareja (23% PP, 26% PSOE, 40% Podemos y 18% Ciudadanos). Frente a otros solteros españoles, sobre los que simplemente no causa ningún efecto y les resulta indiferente (67% PP, 57% PSOE, 50% Podemos y 68% Ciudadanos).

Finalmente el estudio confirmó que la política no es rival para el amor porque, aunque pueda ser interesante compartir ideología política con tu pareja, un 77% del total de los encuestados declaró que no importaba.