El Príncipe Enrique viaja a África con Meghan Markle, donde Guillermo propuso matrimonio a Catalina

El Príncipe Harry viajó a África con su novia, Meghan Markle, para celebrar su cumpleaños número 36. Se trata de un lugar muy especial para la familia, ya que es allí donde en su momento el Príncipe Guillermo había propuesto matrimonio a Catalina de Cambridge.

La pareja se conoció antes del verano del año 2006, pero la relación se volvió más formal recién en el otoño. La relación avanza de manera muy veloz, por lo que se espera que en cualquier momento el príncipe le pida matrimonio.

Vestidos de manera muy informal, con gorras de béisbol, el Príncipe Harry y Markle caminaron por el aeropuerto sin esconder su cara de enorme felicidad por embarcarse en un viaje de aventura, según informa The Sun.

