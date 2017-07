El Príncipe Guillermo ha compartido un momento muy especial este martes con veteranos de la Segunda Guerra Mundial en la exhibición aérea para conmemorar el 60 aniversario de la Batalla de Gran Bretaña.

El Príncipe ha llegado a la RAF en helicóptero para pasar el día y compartir experiencias con veteranos de guerra. Pero hubo uno que llamó especialmente la atención del Príncipe: un anciano de 99 años en silla de ruedas llamado Ken Wilkinson. Se arrodilló para poder hablar con él. Un gesto muy conmovedor que recuerda a la difunta madre del príncipe Guillermo, la Princesa Diana.

Otro anciano llamado Rusty Wuaghman, de 94 años, que fue piloto de Lancaster durante 1943 y 1944, también ha hablado con el príncipe y ha dicho: «Era tán fácil hablar con él, tan agradable», según comentó al diario «People».

También ha conversado con Maurice Snowball, de 95 años, que fue ingeniero de vuelo en Lancaster. El Príncipe le ha preguntado sobre su experiencia en combate y Snowball ha contestado que er a «muy buena» porque tenían un buen equipo.

