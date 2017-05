El Príncipe Guillermo, galardonado con un British LGBT Award por sus esfuerzos por el colectivo

El Príncipe Guillermo (34 años) acaba de ser galardonado en la sexta edición de los British LGTB Awards, celebrados el pasado viernes en la sala de banquetes Grand Connaught Rooms de Londres, como «Heterosexual aliado del año», debido a sus esfuerzos en defensa de este colectivo. «Ha utilizado su posición para promover la diversidad. Su mensaje resonará y ofrecerá esperanza a jóvenes de todo el mundo que han sido objeto de discriminación debido a su sexualidad», afirmaba la cofundadora, Sarah Garrett, sobre el Duque de Cambridge.

Orgulloso de este premio, el nieto de la Reina Isabel II, que no pudo asistir a la entrega, grabó un mensaje de agradecimiento que se emitió en la propia gala, en el que destacaba la importancia de que «nadie debe ser acosado por su sexualidad. «Es muy importante estar orgulloso de la persona que eres», añadía en el vídeo. «En los últimos años me he apasionado con lo que podemos hacer para proteger a las personas del acoso, particularmente del ciberacoso», proseguía al tiempo que aseguraba que había conocido historias muy tristes de personas que se sintieron incapaces de hacer frente al «abuso y la discriminación».

The 2017 winner of the @VirginHolidays Celebrity Straight Ally award is HRH Prince William – Congratulations! #BritishLGBTAwardspic.twitter.com/TiAb3tqvfk — British LGBT Awards (@BritLGBTAwards) 12 de mayo de 2017

Parece que el Príncipe Guillermo ha recogido la causa que tanto defendía su madre, Diana de Gales. Para él es muy importante continuar con la labor que inició su madre hace 20 años. De hecho, en 2016, el Duque de Cambridge protagonizó la portada de la revista «Attitude» y se convirtió en el primer miembro de la familia real inglesa en conceder una entrevista a una publicación gay. Aunque, antes de este posado, el Príncipe Guillermo ya habló en varios actos oficiales sobre su preocupación hacia el colectivo, como en el homenaje a su difunta madre que tuvo lugar en septiembre de 2015.

Además de él, también fueron premiados la presentadora de televisión Clare Balding y el deportista Tom Daley, conocido saltador de trampolín británico, que recientemente acaba de pasar por la vicaría para darse el «sí, quiero» con el oscarizado guionista Dustin Lance Black.