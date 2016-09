El príncipe Enrique hace una donación para que los niños brasileños acudan a los Juegos Paralímpicos

Mañana comienzan los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro y el príncipe Enrique ha decidido unirse a la iniciativa «Fill the seats» -Llena todos los asientos- que pretende recaudar fondos para comprar entradas a los niños brasileños que quieran disfrutar de esta nueva tanda de competiciones que se celebran en la capital de Brasil.

La cuenta oficial de Twitter del palacio de Kensington ha dado a conocer la noticia, sin aclarar de cuánto ha sido el donativo, que ha salido del propio bolsillo del hijo menor de Carlos de Inglaterra. «El príncipe Enrique ha hecho una donación personal a la iniciativa #filltheseats para que los niños de Río puedan ver a los competidores paralímpicos en acción», rezaba el tuit.

Prince Harry has made a personal donation to #filltheseats so Rio kids can see Invictus & Paralympic competitors in action. Enjoy the games!