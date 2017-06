La princesa Diana se arrojó escaleras abajo cuando estaba embarazada de Guillermo

Una nueva grabación ha salido a la luz esta mañana a través del diario británico Daily Mail. En ella, Diana confiesa que se tiró por las escaleras cuando estaba embarazada de cuatro meses del príncipe Guillermo. Unas cintas de audio reveladas por el periodista Andrew Morton con la condición de que se mantuviesen en secreto hasta la reedición de su libro de hace dos décadas, «Diana, su verdadera historia». Una obra en la que se destripan las intimidades del fallido matrimonio entre Carlos y Diana, celebrado el 29 de junio de 1991 y que sufrió un trágico y escandaloso final en 1996.

Diana junto a sus dos hijos, Guillermo y Enrique - Reuters

«Cuando estaba embarazada de cuatro meses me tiré escaleras abajo tratando de llamar la atención de mi marido, que ni me escuchaba», explicó la princesa al autor. «Le dije a Carlos a moco tendido que estaba desesperada, me contestó: ‘Siempre haces lo mismo. No voy a escucharte. Me voy a montar a caballo», tras esto la princesa decidió tirarse por las escaleras para lograr ser escuchada. «La Reina acudió horrorizada, estaba realmente asustada», añadió que en el momento en el que llegó al suelo comprobó que estaba magullada alrededor del estómago, sin embargo «sabía que no iba a perder el bebé». La llegada al mundo del príncipe Guillermo en 1982 y, poco más de dos años más tarde del príncipe Enrique ponía punto y final a una historia de amor, dolor e infidelidades entre Diana y Carlos.

Siete horas de grabación entre el periodista y la princesa en las que se desvelan algunos de los secretos más oscuros del matrimonio. Diana dejó claro a Morton que hablaría con la condición de que no revelase su identidad, aunque resultaba obvio. Ahora el biógrafo explica el motivo por el que, finalmente, ha confirmado que era ella la que hablaba: «No se me hubiese ocurrido revelar las cintas si ella no hubiese muerto», explicó durante una entrevista con el diario The Independent. Ahora, 20 años después de su trágico fallecimiento, la verdad sale a la luz.

Imagen de Diana y Carlos, antes de casarse - Reuters

La cinta publicada hoy se centra en los primeros años de su matrimonio en los que Diana lucha contra la bulimia, la depresión y la angustia de la princesa por la convicción de que Carlos seguía amando a Camila. «Tardé seis años en sentirme cómoda», explica Diana al periodista. «Durante un minuto no era nadie y al minuto siguiente era la princesa de Gales, un juguete para los medios de comunicación, para los miembros de esta familia o para quién fuera. Me sentía sola y perdida»