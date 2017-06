Primeras reacciones de Toño Sanchís tras conocer la sentencia: «Siento impotencia y rabia»

Según se ha podido conocer esta mañana a través de «El Programa de Ana Rosa», el juicio entre Belén Esteban y Toño Sanchís ha llegado a su fin, saliendo victoriosa la colaboradora de televisión. «Belén Esteban ha ganado todo lo que pedía a Toño Sanchís y más», explicaban en el programa en referencia a que la colaboradora de «Sálvame» ha conseguido, no solo que la jueza le dé la razón, sino que ha logrado conseguir más beneficio del que esperaba.

Rossi aseguraba que Belén Esteban se encuentra pletórica y ha añadido que «con una sentencia en la mano puedo decir que Belén Esteban no mentía» y añade: «Es su noticia más esperada», asegurando que la sentencia ha sido demoledora para la otra parte.

La noticia ha caído como una jarra de agua fría sobre Toño Sanchís, que pagar una importante cantidad de dinero a la colaboradora de Sálvame, una cantidad que roza los 600.000 euros. El periodista Antonio Rossi ha añadido que durante la mañana de hoy, el mánager se ha reunido con sus abogados, que ahora tendrán que valorar qué estrategias emprende para presentar un recurso. «Lo primero que he hecho al levantarme ha sido contactar con mi abogado y luego he hablado con mi familia», explicaba el mánager por conversación telefónica con el programa de telecinco. Con un notable tono de voz serio y preocupado, aunque ha sido tajante ante Ana Rosa afirmaba que «vamos a recurrir la sentencia porque no estamos de acuerdo», y añadía: «No tengo la sentencia conmigo, por eso voy a Valencia para leerla con mis abogados», declaraba.

Sin duda, unas noticias muy malas para Toño que se justifica diciendo que «no es favorable porque se agarran a la validez de un contrato de un 80%-20%, frente a un pacto verbal de un 70%-30%. Ella sabe perfectamente lo que me dijo». Además, añade que Belén no tenía constancia de ese documento porque «ese contrato lo mandé yo, ella ni lo tenía».

Toño Sanchís expresaba su malestar con el resultado del juicio, asegura que siente «impotencia y rabia porque durante nueve años esta persona no ha tenido ni un momento de queja» y ha concluido de manera tajante asegurando que va a recurrir puesto que «un juicio no se gana ni se pierde en primera instancia».