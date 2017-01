Las primeras palabras de Gessica Notaro, la miss desfigurada con ácido por su exnovio

«No me importa si me quedo deformada. Sólo quiero recuperar la vista. De un ojo veo y ya me siento feliz», relata Gessica Notaro, la miss italiana desfiguarada con ácido por su novio hace menos de una semana, en una entrevista al diario «Il Resto del Carlino».

«Eran poco más de las once de la noche cuando llegué a la puerta de casa con mi coche y en compañía de mi actual novio. Al llegar a la entrada, nos despedimos y él se bajó. Después abrí la puerta del garaje y mi ex, Edson Tavares, estaba ahí», relata la joven de 28 años sobre lo sucedido.

«Iba vestido de negro. No dijo una palabra. Me lanzó un líquido encima y salió huyendo. La piel comenzó a arderme. Afortunadamente llevaba puestas las gafas y el gorro, sino podría haber sido aún peor», finaliza la modelo todavía ingresada en un hospital de la ciudad de Cesena.

Después de lo sucedido, la exmiss Romagna solo quiere que se haga justicia. El presunto agresor, responsable con anterioridad de malos tratos, se encuentra en prisión preventiva y, hasta el momento, no ha confesado que fuese el autor del ataque a su expareja. En su casa se encontraron ampollas con el mismo ácido.