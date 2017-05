Primeras palabras de Ariana Grande: La conmovedora carta tras el atentado en Mánchester

La artista estadounidense Ariana Grande ha anunciado que regresará a Mánchester para dar un concierto benéfico para recaudar fondos con los que ayudará a las víctimas del atentado suicida del pasado lunes, en el que perdieron la vida 22 personas.

«Lo único que podemos hacer es elegir cómo dejamos que nos afecte y cómo vivimos nuestra vida a partir de ahora», ha afirmado la artista norteamericana, que ha dicho estar «orgullosa» de sus seguidores, a los que ha descrito como «lo contrario» a todo lo que simboliza Abedi.

A través de una nota de prensa, la estrella ha querido volver a dirigirse a los heridos y a las familias de las víctimas para recordarles que su corazón está con ellos en estos momentos tan difíciles para todos: «Mi corazón, rezos y profundas condolencias están con todas las víctimas del ataque de Mánchester y con todos sus seres queridos. No hay nada que pueda hacer yo ni nadie para haceros sentir un poco mejor. Igualmente, extiendo mi mano y corazón, todo lo que pueda hacer si necesitáis mi ayuda en cualquier aspecto. Lo único que podemos hacer ahora mismo es elegir cómo va a afectarnos esto para vivir el resto de nuestra vida.

Llevo pensando en mis fans, en todos vosotros sin parar durante toda la semana. La manera en la que habéis manejado todo esto ha sido muy inspirador para mí y ha hecho que me sienta orgullosa de vosotros más de lo que os imaginaríais. La compasión, bondad, amor y fuerza que habéis demostrado esta semana ha sido justo lo contrario a la maldad tan tremenda que alguien demostró el lunes pasado. VOSOTROS sois lo contrario. Siento muchísimo el dolor y el miedo del trauma que estáis experimentando. Nunca seremos capaces de entender cómo ocurren este tipo de cosas por no está en nuestra naturaleza, por lo que no debemos retroceder. No funcionaremos movidos por el miedo. No vamos a permitir que nos divida. No dejaremos que el odio gane. No quiero continuar este año sin ver y apoyar a mis fans, igual que ellos lo han hecho en muchas ocasiones por mí.

Nuestra respuesta a esta violencia es que debemos estar más cerca los unos de los otros, para ayudarnos, querernos, cantar más alto y vivir más generosamente de lo que ya habíamos vivido. Quiero devolver todo el cariño a la gente de Manchester, que ha dedicado su tiempo a mi fans, haciendo un concierto benéfico para conseguir dinero que irá destinado a las familias de las víctimas. Quiero agradecer a mis músicos y amigos por ser una expresión de amor a todo lo sucedido el Manchester. Os daré detalles de todo cuando haya más cosas confirmadas. Desde el día que empecé la gira Dangerous Woman Tour, dije que este show, más que nada fue creado para dar un espacio seguro a mis fans. Un espacio para escapar, celebrar, sanar, estar a salvo y ser ellos mismos. Para conocer a los amigos que habían conocido virtualmente. Para expresarse. Esto no cambia nada. Cuando miráis a la audiencia de mis conciertos, veis un grupo de gente guapa, diversa, pura y feliz.

Cientos de personas increíblemente diferentes se reúnen por una misma razón: la música. La música es algo que todo el mundo puede compartir en nuestro planeta. La música está hecha para sanarnos, juntarnos y hacernos felices. Y así va a seguir siendo por nosotros. Seguiremos en honor de aquellos que se han ido, nuestros seres queridos, mis fans y todo aquel afectado por esta tragedia. Estarán en mi mente cada día y pensaré en ellos en cada cosa que haga, durante el resto de mi vida».

Son las primeras declaraciones que la cantante ha realizado tras el tweet en el que afirmaba estar «Rota de dolor». En ese momento, su representante, Scooter Braun, anunció que la artista suspenderá su gira mundial y no actuará en Londres, como estaba previsto que actuase el pasado jueves.