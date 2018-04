Primeras declaraciones de Paula Echevarría tras el divorcio La actriz acudió a su primer acto público tras el anuncio oficial de su separación

Se nota que los problemas de Paula Echevarría se han terminado ahora que su divorcio con David Bustamante ya está más que resuelto y su relación con el futbolista Miguel Torres va viento en popa, como lleva mostrando la revista «Corazón» varias semanas y como así confirmó la propia actriz a la misma en exclusiva.

La tranquilidad ha vuelto a su vida y así lo ha demostrado en uno de su primer acto público tras el anuncio de la mediática separación con el cantante en un evento como imagen de la firma Etam.

A Echevarría le ha disgustado mucho estar en el centro de los focos mediáticos duranmte estos últimos meses, por eso ha manifestado en el evento, que tuvo lugar en el centro de Madrid, su intención de no volver a hablar de su vida privada. «Lo que he vivido este año me ha dado perspectiva y, a lo mejor, ser más prudente a la hora de poder hablar de ciertos temas. Que antes me ponía aquí a hablar y era como si estuviera en mi casa con mis colegas tomando café», explicaba sobre cómo se ha sentido a la revista «Corazón».

Y añadía: «No es una cuestión de echar en cara nada. Simplemente, es una cuestión personal por cómo se han dado las cosas. He decidido empezar a guardarme mis cosas para mí y tener más cuidadito. Quizás he hablado demasiado, pero no es una cosa contra los medios ni que haya cambiado nada en mi vida. Simplemente que, con lo que he vivido, lo que he hablado y con toda la persecución... te hace ver las cosas de otra manera y te vuelve más cautelosa a la hora de hablar de ciertos temas.

Polémico anuncio

La actriz también se ha pronunciado sobre la entrevista de su ya exmarido, David Bustamante, a una revista del corazón. «Yo no soy nadie para prohibir nada a nadie, somos todos ya mayorcitos y sabemos lo que hacemos y lo que no. No censuré ninguna pregunta, también considero que él no iba a decir nada del otro mundo», decía a la vez que aseguraba que siempre serán una familia porque «lo primero en la vida de los dos» siempre será Daniella.