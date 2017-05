Primeras declaraciones de Eugenia Osborne tras la separación de su hermana

La hija del presentador se ha embarcado recientemente a una nueva aventura, el diseño de joyas. Eugenia, junto con su gran amiga y aliada Lola Peralta, ha creado una nueva firma de joyería origen andaluz a la que han bautizado «Lo’Ne Jewelry». «La moda en mi vida tiene un papel fundamental y más aún ahora dedicándome al diseño de joyas», explicó la pequeña de los Osborne Domecq ayer durante la presentación de la VI edición de los premios Vogue Who’s on Next, en la que Eugenia apareció deslumbrante luciendo un diseño muy original de la elegante firma de moda femenina, Tot-Hom. «Desde que estoy en este mundillo no puedo evitar ojear Instagram y las revistas para ver las tendencias, la verdad es que la moda es todo un arte», dice asegurando que le está costando mucho compaginar trabajo y vida familiar, «Me da la sensación de que no llego porque ahora tengo muchos frentes abiertos, pero espero que después de verano se calmen un poco las cosas. Es bastante más trabajo del que esperábamos».

Con respecto a la reciente separación de su hermana mayor, Alejandra, con Joaquín Buendía, Eugenia se siente muy triste. «Estamos todos con mucha pena pero bueno, ya se sabe que estas cosas pasan». Tras trece años de matrimonio y tres hijos en común (Santiago y los gemelos Fausto y Valentina), la mayor de los Osborne ha afrontado la ardua decisión de firmar el divorcio, que será de mutuo acuerdo. No quieren peleas ni espectáculo en los juzgados. «Es una decisión difícil. Aunque haya mucho cariño, mucho amor y sean muy buenas personas, esto le puede ocurrir a cualquiera, son cosas que pasan», y confiesa que la noticia no ha sorprendido mucho a la familia porque «al final estas cosas se ven». Con lo que sí ha querido ser tajante es que el divorcio no se ha producido por terceras personas, como se especulaba en algunos medios de comunicación, «Son muchos años y nos ha dado mucha pena, pero lo importante es que se sigan queriendo y eso lo hacen», asegura que tanto ella como el resto de la familia está apoyando a Alejandra a superar este duro golpe, «Estamos aquí para ella siempre en todo».