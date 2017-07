La primera entrevista de Georgina Rodríguez en una revista

Desde que Georgina Rodríguez (22 años) comenzó su relación con Cristiano Ronaldo, los ojos de más de medio mundo se centran en ella, sin embargo la bailarina había optado por el silencio y un perfil discreto... hasta ahora.

La presión mediática obligó a Georgina a abandonar su trabajo de dependienta en una firma de lujo y todo apuntaba a que probaría suerte como modelo, siguiendo los pasos de su antecesora Irina Shayk. Confirmando así los rumores que desvelaban el deseo de la joven, ha protagonizado su primera sesión de fotos para una gran publicación, concretamente en exclusiva para la edición de agosto de la revista «Woman», dando el pistoletazo de salida a su carrera de la mano de Uno Models, misma agencia a la que pertenece Bar Refaeli, Coco Rocha y un sinfín de los rostros más frecuentados en las editoriales de moda.

Pero no solo las primeras imágenes de Georgina son una auténtica primicia, también sus declaraciones. La modelo se ha sincerado con la revista desvelando su pasado como bailarina, sus tips de belleza y la unión con su familia, que crece exponencialmente.

Georgina, que posa para el objetivo de Santiago Esteban en un reportaje titulado «Cuerpo de baile» confiesa: «La danza es mi pasión, pero sí que es cierto que me considero una persona disciplinada y el ballet ha desempeñado un papel fundamental en ello. Desde pequeña he tenido una rutina diaria de ensayos y esa disciplina la aplico en la actualidad a mis entrenamientos y alimentación. Me gusta cuidarme y disfruto estando activa y comiendo sano».

Georgina Rodríguez - INSTAGRAM

La modelo también ha desvelado a la revista su truco de belleza imprescindible: «Creo firmemente que lo mejor es la naturalidad y, para ello, lucir una buena piel es esencial. Una dieta sana, evitar el tabaco y el alcohol y lavarse bien la cara con agua y un jabón neutro, tanto por la mañana como por la noche, antes de acostarse». Además, la joven ha defendido ser una persona muy familiar, algo que hemos podido comprobar en la entrega con los hijos del galáctico, a los que dentro de poco dará un hermano: «Me encanta pasar el tiempo con los míos y es lo que más valoro».