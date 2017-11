La presentación en sociedad de Amina Martínez de Irujo, la nieta pequeña de la duquesa de Alba Los hijos de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova participaron en el Baile de Debutantes que cada año se celebra en París

El pasado fin de semana, los hijos de Cayetano Martínez de Irujo (54) y Genoveva Casanova (40), Luis y Amina Martínez de Irujo participaron en el Baile de Debutantes («Le Bal») que cada año se celebra en París. «Me llamó una amiga y me dijo que quería invitarles. Aunque tienen 16 años todo ha cambiado mucho y ya no van solo los de 18. Se trata de un evento familiar que nos divierte a los cuatro y allí estaremos (incluye a su ex marido, Cayetano Alba). Al principio estaba más reticente, porque no quería que empezaran tan pronto; pero entendí que les quitaría la ilusión y una experiencia que recordarán toda su vida. No conocen al resto de debutantes, pero lo mejor es que podrán entablar amistad con chicos de todo el mundo y a través de las redes sociales podrán seguir conectados», aseguraba unos días antes su madre para este medio.

En cuanto a sus hijos, explicaba que Amina es «muy tímida y madura para su edad», mientras que Luis «es más extrovertido y cariñoso, y muy protector conmigo». A la hora de educarles, Genoveva prefiere que sus hijos llenen la casa de amigos. Dijo que «a pesar de su adolescencia, me cuentan más cosas de lo normal».

El pasado sábado 25 de noviembre una veintena de jovencitas acudieron a la celebración del 25º Baile de Debutantes que se celebró en el Hotel Península de París y que, en palabras de «Forbes», es «la puesta de largo más exclusiva del mundo». Una ceremonia para presentar en sociedad a estas mujercitas, en una gala inspirada en los bailes que organizaba la casa de alta costura de Jean Patou a mediados del siglo XX. Pese a que la leyenda asegura que la aristocracia y la alta burguesía deben desembolsar hasta 100.000 euros para que sus hijas puedan participar en este exclusivo evento, no es así. Solo hay una forma para poder asistir al Baile de Debutantes, y es que seas invitado.

Vestido de Zuhair Muraz -ABC

Entre las jóvenes de alta sociedad, se encontraba la hija de la actriz Reese Witherspoon, Ava Phillippe, que con 18 años, abrió el baile con el tradicional Vals, ante la atenta mirada del resto de invitados. Zuhair Muraz fue el diseñador escogido por Amina para el vestido que ha lucido en el Baile de Debutantes. El precioso y lujoso vestido ronda los 15.000 euros. Los vestidos de gala de las jóvenes son las piezas más observadas y admiradas durante la fiesta.