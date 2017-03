Polémica por una sesión de fotos en «topless» de Emma Watson

Emma Watson ha avivado la polémica tras posar para una sesión de fotos provocativa. La actriz de 26 años ha posado prácticamente en topless para la revista de moda Vanity Fair para su último número. La gente ha invadido de críticas a la actriz debido a que siempre se ha mostrado como una feminista radical.

La actriz, que saltó a la fama gracias a su papel como Hermione en las películas de «Harry Potter» es embajadora de la ONU y una activista feminista. La imagen de la controversia ha sido calificada por la revista como «la maduración de Hermione a Belle». Describe las fotografías como una «metamorfosis de una estrella infantil que se convierte en mujer», puesto que la actriz aseguró que «cuando terminé (La Bella y la Bestia) sentí como si hubiera hecho esa transición de niña a mujer a través de la pantalla», explico para Vanity Fair.

Watson, que apareció en la revista para promocionar su próxima película, se graduó en la Universidad de Brown en 2014. La activista femenina defendió a su personaje asegurando que, en su opinión, Bella era de carácter fuerte y decidía su destino a pesar de ser una princesa Disney. Watson también confesó su deseo de dejar de fumar.

Los usuarios de Twitter han mostrado su descontento con la actuación de la protagonista de «La Bella y la Bestia» a través de la red social, poniendo en tela de juicio su postura feminista. Acusan a la actriz de hipócrita dado su posición como defensora de las mujeres.

Sin embargo, muchos otros han saltado en defensa de Watson alegando que se puede enseñar los pechos y ser feminista a la vez.

