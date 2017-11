La polémica herencia de Chiquito de la Calzada El humorista decidió nombrar a su sobrina heredera universal perjudicando así al resto de sus familiares

ABC.ES

Madrid 21/11/2017 10:35h Actualizado: 21/11/2017 10:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A tan solo diez días del fallecimiento del popular humorista malagueño Gregorio Esteban Sánchez, conocido como Chiquito de la Calzada, a los 85 años de edad por las complicaciones generadas después de una angina de pecho y tuviera que ser sometido a un cateterismo, las polémicas en torno a su muerte y a la herencia que deja tras esta ya están empezando a surgir entre sus familiares y más allegados.

Aunque el documento todavía no ha sido abierto, el colaborador de «Sálvame» Jesús Manuel Ruiz aseguró ayer que el cómico nombró heredera universal a su sobrina Loli, la hija de Paco, el hermano mayor del humorista y que cuidó tanto de su tío como de su mujer Pepita durante sus últimos años. A pesar de que el matrimonio nunca tuvo hijos, amigos cercanos a la pareja aseguran que ese vacío se llenó con la inseparable presencia de su sobrina. Según asegura la revista Corazón TVE, su tremenda cercanía habría llevado al humorista a nombrar a su sobrina heredera universal perjudicando así al resto de sus familiares.

El patrimonio que deja Chiquito incluye todas sus propiedades inmobiliarias en la Costa del Sol, sumado a su ostentosa casa en Málaga de más de 200 metros cuadrados, con dos garajes y situada en primera línea de playa, valorada en más de 400.000 euros. Una inesperada noticia que ha sorprendido incluso a la propia Loli y que ha provocado que broten ciertas rencillas entre otros miembros de la familia, en particular al resto de sus sobrinos y a su hermano Tomás, que no parecen estar conformes con la decisión.

Con la muerte de Chiquito, desaparece el cómico que a los 62 años y gracias a la televisión se convirtió en todo un fenómeno sociológico por su peculiar forma de contar chistes. Y es que Gregorio Esteban tenía un gran patrimonio: «Ha dejado mucho. Fueron 23 años trabajando con la televisión y estaba muy bien asesorado», explicó el colaborador, y aseguró que «Una prima hermana de Chiquito que se llama María José, que se presentó en la iglesia y desde el principio estaba buscando a prensa para contar la historia. A mí me lo contó, lo sopesé y no lo metí en el reportaje. Pero se quejaba de que no le dejaron entrar en el hospital», desveló Jesús Manuel en el programa de Telecinco.