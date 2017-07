La polémica figura de cera dedicada a Beyoncé

El Museo Madame Tussauds de Nueva York se ha convertido en el centro de una gran controversia debido a la publicación de una fotografía de la figura de cera dedicada a Beyoncé en su cuenta de Twitter. Sus fans no han dejado pasar la ocasión de criticar esta réplica de la popular cantante que difiere de la auténtica, ya que no sólo tiene un tono de piel mucho más claro, sino que le faltan caderas.

@Beyonce is back and "Running the 🌎" here in @nycwax! Be sure to come by and see her before she leaves in September! #FamousFunpic.twitter.com/y7L1x5KtqS