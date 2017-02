Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo dan la bienvenida a su primer hijo

«El día 28 de febrero es una nueva fecha para añadir al calendario». Con estas palabras en su cuenta de Instagram, Matilde, la hermana de Beatrice Borromeo, hizo saltar a mitad mañana del día de ayer todas las alarmas que apuntaban al nacimiento del primer hijo de la periodista italiana y Pierre Casiraghi. Dos horas después, ABC confirmaba la noticia: Carolina de Mónaco se había convertido en abuela por cuarta vez. Al cierre de esta edición, la Familia Real monegasca no había enviado ningún comunicado anunciando la buena nueva, por lo que los detalles del alumbramiento todavía no se conocen. Según pudo saber este periódico, se trata de un varón, que nació a primera hora de la mañana del día de ayer en el Hospital Princesa Grace, el mismo donde nacieron su padre, sus tíos Andrea y Carlota Casiraghi, los mellizos Jaime y Gabriela -hijos de Charlène y Alberto de Mónaco- y su primo Raphael Elmaleh, con quien se llevará tres años.

Los rumores sobre el estado de buena esperanza de Beatrice Borromeo comenzaron el pasado verano con motivo de su primer aniversario de boda y cobraron fuerza durante la regata Copa Riva, cuando el segundo hijo de Carolina de Mónaco le daba un tierno beso a su esposa mientras le acariciaba una tripa que todavía no mostraba indicios de embarazo. El Principado de Mónaco no es muy dado a emitir notificaciones sobre los miembros de la Familia Real. Entienden que todo lo que atañe a su ámbito privado no debe ser comunicado a los ciudadanos ni mucho menos a la prensa. Algo que cumplen a rajatabla todos los miembros de la familia. Por ello, hubo que esperar a ver la evolución de la figura de la esposa de Pierre Casiraghi para confirmar la dulce espera, algo que ocurrió el pasado mes de noviembre, cuando la revista «¡Hola!» confirmó la noticia publicando unas imágenes de Borromeo paseando por Mónaco. La última vez que se pudo ver a la aristócrata italiana fue la semana pasada, cuando después de varios días guardando reposo, quedó para almorzar con una amiga. La llegada del bebé era inminente.

Línea de sucesión

Aunque su nombre todavía no ha trascendido -se especula que podría llamarse Stéfano o Carlo, en honor a sus abuelos paterno y materno respectivamente-, el nuevo miembro de la familia Grimaldi ya ocupa el puesto número nueve en la línea de sucesión al trono tras los herederos de Alberto de Mónaco; su tío Andrea y sus hijos Sacha e India, fruto de su matrimonio con Tatiana Santo Domingo; su tía Carlota y su padre. Su primo Raphael no opta a los derechos de sucesión porque la princesa Carlota no llegó a casarse con su padre, el cómico Gad Elmaleh.

El pequeño llega a la familia un mes después de que la princesa Carolina cumpliera 60 años y se ha convertido en su cuarto nieto, después de Sasha (3 años), India (1) y Raphael (3). También llega un año y medio después de que Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi se dieran el «sí, quiero» -a finales de julio en 2015-, en el Principado de Mónaco mediante una boda civil. La semana siguiente tuvo lugar la ceremonia religiosa en las islas Borromeas, propiedad de la familia de la novia. Dos bodas de cuento que regalaron a los seguidores de esta pareja unas bonitas imágenes que todavía se recuerdan a día de hoy. Así culminaban una relación de noviazgo que comenzaría siete años antes en la Universidad Luigi Bocconi de Milán, donde se conocieron.