Piden nueve meses de prisión para Ángel Garó por violencia doméstica

Desde que el pasado año protagonizó alguna que otra polémica, Ángel Garó ha pasado de ser un completo desconocido -tan solo era un artista más- a estar en el centro de la polémica por sus relaciones sentimentales.

Fue el pasado 26 de mayo cuando supuestamente el humorista agredió a su expareja. Casi un año después de aquel incidente, el cómico, afincado en Málaga, se ha conocido la noticia de que la fisclía solicita nueve meses de prisión por un presunto delito de violencia doméstica, además de una orden de alejamiento de 100 metros al que fuera su pareja, a su domicilio o lugar de trabajo. Tampoco podrá comunicarse de ninguna manera con él, en especial por vía telefónica durante dos años, según el escrito acusatorio.

El juicio está previsto que se celebre en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga el próximo 26 de septiembre, como aseguran fuentes judiciales. En el relato acusatorio del fiscal se precisa que el humorista presuntamente increpó en varias ocasiones durante la noche a su pareja, por lo que este decidió, finalmente, marcharse a su casa, a lo que el acusado se negó y lo cogió por la mano izquierda. La expareja pudo zafarse y comenzó a bajar las escaleras del inmueble, pero fue interceptado por el acusado y se entabló un forcejeo entre ambos, y la víctima cayó por las escaleras.

La que fue pareja del humorista supuestamente quedó tendida en el suelo pero pudo levantarse y salir de la casa después de recuperar el móvil, «que le había sido arrebatado por el acusado para tratar de impedir que diera aviso a la Policía». Como consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió policontusiones, diversas erosiones y esguince de tobillo derecho, lesiones de las que sanó en treinta días, de los que veintiuno estuvo impedido para sus ocupaciones habituales. El perjudicado ha renunciado a las indemnizaciones que pudieran corresponderle en virtud de estos hechos, se señala en el escrito provisional del fiscal.

Otro exnovio, Alexis Gauthier, con el que estuvo siete años y medio, también decidió por aquellas fechas contar su verdad sobre el humorista, a raíz de las informaciones que salieron. Por su parte afirmó que nunca fue agredido, pero que la convivencia con él era muy complicada. «Nuestra relación no fue fácil. Los dos teníamos mucho carácter y las broncas eran muy fuertes y él siempre dejaba muy claro quién era el famoso y había que respetarlo. Tengo que reconocer que aguanté por amor y porque entras en un bucle de normalizar lo que no lo es y también porque su familia me frenaba cuando intentaba irme. Aún así le guardo cariño y jamás podría decir que Ángel es mala persona», explicaba.