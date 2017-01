Pepe Navarro es el padre del hijo de Ivonne Reyes, segÃºn el abogado de esta

Aislada del mundo en la casa de «GH VIP», cuando Ivonne Reyes abandone el encierro va a querer regresar de cabeza. Fuera, le aguarda una larga lista de polémicas que se han intensificado en las últimas semanas y que mantienen en jeque a su abogado, José Aníbal Alvarez. Ayer se pasó toda la mañana contestando a los medios de comunicación, a raíz de una información en la que se afirmaba que Pepe Navarro no es el padre del hijo de Ivonne, según una prueba de ADN a la que se habría sometido su hija Andrea y que se comparó con un tenedor que supuestamente había usado el hijo de la venezolana y que un detective privado captó para llevarlo a un laboratorio.

«Ese titular se puede demandar ya que hay una sentencia firme que dice que Navarro es el padre de Alejandro Reyes. El señor Navarro tuvo 20 días para un recurso extraordinario o de casación si estaba en contra de la sentencia que se dictó el 28 de junio de 2010 atribuyéndole la paternidad y cuya apelación fue denegada en julio de 2012 y no hizo nada. Tampoco quiso realizarse la prueba de ADN que habría zanjado esta cuestión y hoy ya hay una sentencia firme y la obligación de pasar una pensión mensual para el menor de 850 euros».

Violación de la intimidad

En cuanto a esa prueba de ADN que han publicado, «hay que señalar que de haberse practicado se habría invadido la intimidad de un menor que no ha dado su consentimiento, ni él ni su madre que es la tutora. Además esa muestra no se ha realizado por orden judicial, sino de forma privada sin que tenga ningún mínimo de garantía», explica el abogado. Lógicamente, ni él ni la hermana y agente de Ivonne, Clairet Reyes, van a mover ficha hasta la afectada que salga del concurso de Telecinco «ya que sólo podría actuar si mi cliente así lo quiere», añade Álvarez, pero eso no quita que haya salido ahora a aclarar la situación, que considera muy grave.

La situación ha hecho que el propio Navarro haya hablado en un programa de radio para alegrarse por ese resultado y asegurar que nunca tuvo relaciones «con esa señora», algo que contrasta con la sentencia judicial donde «finalmente reconoce que conocía el piso de la Señora reyes y que tuvieron relaciones en la casa de la calle Buganvilla», como reza el auto.

Lo cierto es que la negativa de Navarro en cuatro ocasiones para hacerse la prueba de ADN por «dignidad» tampoco la consideró el Tribunal al apostillar que «en modo alguno la prueba biológica constituye un acto degradante ya que consiste en la comprobación de un examen hematológicopor parte de un profesional de la medicina y en las circunstancias adecuadas por lo que no se puede considerar como una violación del pudor o recato», como recoge la sentencia.

No deja de ser curioso también que si para Navarro era un «asunto de dignidad» hoy ya no lo sea cuando su hija Andrea se somete a ese exámen y él también lo hace con su ex pareja Eva Zaldívar, madre de Andrea, y hasta hace poco amiga de Ivonne con la que hoy ya no tiene esa relación. «Aquí todos tenemos hijos y todos velamos por ellos», ha declarado posicionándose al lado de Pepe Navarro con quien también tuvo una dolorosa separación.

Lo cierto es que este es uno de los problemas que se va a encontrar Ivonne pero no el único porque también estos días se la ha señalado como una de las «chicas» que la ex madame María de Mora «movía» para cenas y salidas con señores interesados. Vamos que no quedaban para hablar del tiempo sino para otras conversaciones más íntimas, algo que Reyes también demandará, según ha anunciado su propia hermana que es quien estos días tiene que ir todos los fuegos que van surgiendo con especial atención a su sobrino Alejandro quien aún se recupera de la trágica muerte de su tío, al que consideraba como un padre.