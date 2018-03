Paula Echevarría zanja la polémica con la exclusiva del comunicado de divorcio La actriz ha aclarado a la revista «Corazón» que ella no ha vendido nada

La jugosa exclusiva que ha pactado David Bustamante con la revista «¡Hola!», y con el correspondiente comunicado de divorcio tras más de diez años de matrimonio, parece que va a traer cola. Una polémica que Paula Echevarría no ha tardado en aclarar a la publicación «Corazón».

Tras 14 meses del cese de convivencia, los protagonistas anunciaron el pasado miércoles el divorcio, que la actriz firmó antes de hacer las maletas con rumbo a Los Ángeles. El cantante decidía facilitárselo en primera instancia a dicha revista, pactando una jugosa suma. Algo que extraño, ya que el cántabro nunca ha sido dado a formar parte de la prensa del corazón y, en muchas ocasiones, ha tenido sus enfrentamientos con los periodistas por este tema.

La exactriz ha querido esclarecer que ella no ha participado en la suculenta venta del comunicado que va firmado por ambos. «En absoluto. Yo no he vendido nada», ha dicho muy tajante a la revista «Corazón». Ahora que ya se conoce la noticia, Echevarría solo espera que las cosas se tranquilicen y su vida vuelva a la normalidad, haciendo una clara referencia a la presión mediática que ha sufrido en los últimos meses.

