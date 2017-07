Es, claramente, la mujer del momento. Y todos sus movimientos se han vuelto noticia desde hace meses. Su separación de David Bustamante, sus vacaciones. Y, en este caso, un viaje en tren que la misma Paula Echevarría se ha encargado de difundir a través de sus rerdes sociales.

En la imagen, que ha generado un aluvión de comentarios, se la ve -supuestamente- muy concentrada en un «proyecto» que analiza, algo que también comenta en su perfil de Instagram.

A pesar de la intención de la ex de Bustamante de generar intriga sobre cuál será esa misteriosa propuesta, los usuarios prestaron atención a otro curioso detalle: la ventanilla del tren se advierte claramente la imagen de una amiga de la actriz haciendo un esfuerzo por retratarla.

De vuelta a casa! 💺🚅 (Y leyendo a conciencia posibles nuevos proyectos! 🤞) 😘😘😘 Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 9 de Jul de 2017 a la(s) 2:47 PDT

La fotografía, que la actriz ha intentado hacer pasar como tomada de manera casual, parece fruto de una prefabricación, según lo han advertido algunos de los usuarios de la red social.

«Sería una mejor foto si no se viese el reflejo de tu amiga sacando una foto evidentemente intencionada», ha criticado uno de sus seguidores de Instagram a la ex de Bustamante. Y otro ha comentado: «Muy fan de pedirle a la chica de al lado que te haga una foto mientras te haces la ocupada y concentrada leyendo como si no estuvieras enterándote».

Por último, otro grupo de ususarios ha centrado su opinión específicamente en la vestimenta de la actriz, calificándola de ropa de dormir. Han sido varios los que han expresado opiniones del estilo: «Y yo pensando que llevaba un pijama».