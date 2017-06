Paula Echevarría desmiente su relación con un venezolano

Ni un minuto ha tardado la actriz Paula Echevarría en desmentir que está «ilusionada» con un empresario venezolano, sobra decir que millonario, con el que se estaría viendo en Madrid desde hace unas semanas. Así lo soltó Marisa Martín Blázquez en el programa «Vive la vida», de Telecinco, para, minutos después, recibir un comunicado de la propia actriz, asegurando que esas informaciones «no tenían fundamento», en un intento de silenciar este tipo de rumores.

Tras la alegría de la Primera Comunión de su hija, Daniella, y la generosidad de la familia al querer compartir ese momento con los medios de comunicación que viajaron hasta San Vicente de la Barquera, ahora empieza la cuenta atrás por saber en qué momento querrán anunciar su ruptura. Por supuesto, hubieran preferido que se mantuviera en un plano más discreto. Como el propio David Bustamante me comentaba el pasado viernes, «en mi casa las peleas se quedan fuera» y así se vio el sábado en la celebración del sacramento de su niña, que estaba radiante con su vestido de Rosa Clará y de la mano de cada uno de sus padres.

Pero tanta cordialidad no tuvo continuidad, dado que al día siguiente Paula y su hija estuvieron en la localidad asturiana de Candás con motivo de la procesión del Corpus Christi, y ya sin la presencia de Bustamante. Paula lució un diseño menos polémico que el que llevó el día anterior, de Dolores Promesas, con una manga fuera y que era más de alfombra roja que de una comunión en una localidad cántabra. Y es que ser influencer tiene ciertas exageraciones que no concilian con el protocolo. A pesar de su inminente desmentido negando esos rumores, lo cierto es que en el entorno de la pareja hablan sobre la nueva vida de soltera de Paula; y tendrían muy claro que su separación es más real de lo que algunos creen y que el «pacto de no agresión» es algo que funcionará, salvo imprevistos.