Paula Echevarría confirma su divorcio de David Bustamante: «No hay vuelta atrás» La actriz asegura a «Corazón TVE» que su matrimonio está roto y pide respeto por la decisión

«No hay vuelta atrás con David». La frase con la que Paula Echevarría confirma su divorcio de David Bustamante, tras un año en el que la ya ex pareja ha estado en el centro de todas las miradas. La actriz ha decidido terminar con todas las especulaciones y ha asegurado en exclusiva a la revista «Corazón TVE» que su matrimonio ha finalizado.

Ha pasado un año desde que saltaron los rumores. Uno de los matrimonios más estables del panorama español se separaba. Sin embargo, ni Paula Echevarría ni David Bustamante llegaron a confirmarlo, sino que aunque aseguraron que entre ellos «pasaban cosas», se empeñaban en repetir que «no había nada decidido».

«Ya no hay vuelta atrás. Hemos comenzado los trámites del divorcio. Solo quiero pedir respeto a los medios», asegura Paula Echevarría a la citada publicación. La actriz pide ahora el mismo respeto que ha solicitado durante todo este año, especialmente por su hija. Precisamente gracias a ella, Daniella, se vivió uno de los momentos más esperados por los fans de la ya ex pareja, en la Primera Comunión de la niña. Un acercamiento que alertó sobre una posible reconciliación, que finalmente no ha llegado.

Además, los rumores sobre que el cantante mantenía una relación con la presentadora Ares Teixidó alejaron aún más las posibilidades de una reconciliación, aunque Bustamante lo desmintió. También ahora se especula con que Echevarría se está viendo con Miguel Torres, futbolista que actualmente juega en la plantilla del Málaga, aunque se apunta también a que su amistad se basa simplemente en que el deportista mantiene una relación con una de las amigas íntimas de la actriz, Alicia Hernández.

Sea como sea, Paula Echevarría ya ha disipado completamente las posibilidades de una reconciliación. A partir de ahora —y como llevan haciendo desde hace un año— la actriz y el cantante harán vidas separadas, solo unidas por su hija Daniella.