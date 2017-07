La hija de Michael Jackson,Paris Jackson, ha sido noticia involuntariamente por una fotografía en la que aparece de la mano con un hombre que le dobla la edad, el actor Trevor Donovan. Este fin de semana ha sido vista en el lujoso barrio «Pacific Palisades» (Los Ángeles) paseando con Trevor Donovan, conocido por haber interpretado a Teddy Montgomery en la serie de televisión «90210».

Tras la publicación de la fotografía, los medios de comunicación comenzaron a hablar sobre un posible romance. Paris contestó a los rumores a través de su cuenta de Twitter publicando tres fotografías en las que aparece de la mano con tres amigas diferentes. «Necesitáis relajaros, es una cosa muy común», escribió Paris en la red social. Además, una fuente cercana a «DailyMail.com» aseguró al medio que Paris y Trevor son solo amigos.

